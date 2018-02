Đội hiệp sĩ bắt người phụ nữ “dụ” đàn ông vào khách sạn để lấy trộm tài sản

(Dân Việt) Người đàn ông đang lưu thông trên đường thì người phụ nữ đi xe tay ga lại gần gạ gẫm vào khách sạn "tâm sự". Lợi dụng sơ hở, Nguyễn đã lấy nhiều tài sản như: dây chuyền 18k 1 lượng, mặt dây chuyền móng cọp bịt vàng 14 triệu, 2 ĐTDĐ Iphone 7 và 2 triệu tiền mặt… rồi tẩu thoát.

Ngày 17.1 (tức ngày mùng 2 Tết), đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cho biết, vừa bàn giao đối tượng Nguyễn Thị Nguyễn (SN 1976, ngụ tỉnh Nghệ An, trú quận Thủ Đức, TP.HCM) cho Công an phường Thuận Giao, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Người phụ nữ tại công an. Ảnh: C.T

Đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cho biết, cuối tháng 1.2018, đội nhận được trình báo của anh N.T.L. (SN 1987, ngụ tỉnh Bình Dương) về việc bị 1 người phụ nữ dụ vào khách sạn tâm sự vui vẻ rồi lấy nhiều tài sản. Cũng theo trình báo của anh L. thì người phụ nữ chạy xe tay ga hiệu Mio Classico không rõ biển số.

Sau khi vào trong khách sạn, anh L. đi tắm thì người phụ nữ lấy dây chuyền 18k 1 lượng, mặt dây chuyền móng cọp bịt vàng 14 triệu, 2 ĐTDĐ Iphone 7, 2 triệu tiền mặt rồi bỏ trốn. Từ trình báo của bị hại, đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã vào cuộc truy xét dù rằng sắp chuyển qua 1 năm mới.

Khoảng 23h30 ngày 16.2 (mùng 1 Tết), đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải gồm các anh: Trần Phước Lộc, Phan Văn Tú, Nguyễn Công Hậu, Nguyễn Gia Khang, Nguyễn Hoàng Trung Hiếu và Dương Tài đi tuần tra ở khu vực đại lộ Bình Dương, thuộc phường Thuận Giao, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương thì phát hiện 1 người phụ nữ như anh L. trình báo.

Người phụ nữ cùng xe tay ga bị mời về trụ sở. Ảnh: C.T

Qua đeo bám, đội xác định đây chính là nghi can đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản với anh L. nên đã tiếp cận mời về trụ sở. Khi đội mời về thì người phụ nữ tăng ga tính bài tẩu thoát. Đội đã chặn xe người phụ nữ cùng chiếc xe máy tay ga hiệu Mio Classico mang BKS: 59X2 - 290.45 đưa về trụ sở.

Tại công an, người phụ nữ khai tên là Nguyễn và thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện công an đang điều tra mở rộng.