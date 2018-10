Đòi vợ chơi trò tình dục quái đản, chàng trai chết thương tâm

(Dân Việt) Chuyến chèo thuyền của một cặp đôi biến thành thảm kịch khi thời tiết xấu xảy ra trên đường về.

Angelika đứng giữa trong phiên tòa. Chuyến đi định mệnh Angelika sinh ra ở Latvia. Năm 2010, cô đến Mỹ làm người trông trẻ. Trong thời gian sống ở Mỹ, Angelika đã trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ. Tại Mỹ, cô gặp Vincent - người đàn ông này cũng từng ly hôn 2 lần. Trong vòng vài tuần từ lúc quen nhau, hai người chuyển đến New York sinh sống. Chỉ 6 tháng sau đó, cặp đôi này đính hôn. Trong khi Angelika là người tự tin và sáng tạo thì Vincent là người hào phóng, có nhiều bạn bè. Đặc điểm chung là hai người đều thích các hoạt động ngoài trời. Ngày 19/4/2015, Angelika và Vincent đi chèo thuyền kayak cùng nhau. Trước đó, cặp đôi này vẫn thường xuyên tham gia các hoạt động như vậy. Hai người khởi hành từ khu vực Plum Point trên sông Hudson và uống rượu rồi chèo đến đảo Bannerman tại New York. Chuyến đi vui vẻ bỗng nhiên gặp rắc rối vì lúc quay về thời tiết chuyển xấu, khiến cho Vincent bị rơi xuống nước. Khoảng 19h30, Angelika gọi cứu hộ 911. Trong cuộc gọi, nhân viên trực có thể thấy sự hoảng loạn của cô gái này. Cô cầu xin sự giúp đỡ trên dòng nước lạnh lẽo. "Chồng chưa cưới của tôi rơi xuống sông. Tôi không thấy anh ấy đâu cả", Angelika hét lên trong điện thoại. Theo lời mô tả của Angelika trong cuộc gọi, người chồng vẫn ngày càng trôi ra xa và anh có thể bị chết đuối. Khi lực lượng cứu hộ đến hiện trường, trời đã tối. Họ đưa Angelika lên bờ chăm sóc do thân nhiệt của cô bị giảm do nước lạnh Trong khi đó, lực lượng cứu hộ vẫn tìm kiếm Vincent nhưng không có kết quả. Nạn nhân không mặc áo phao hay áo chuyên dụng khi chèo thuyền. Tới ngày hôm sau, chiếc thuyền kayak màu xanh của Vincent được tìm thấy tại vị trí nơi cặp đôi bắt đầu khởi hành nhưng người đàn ông này ở đâu vẫn là một ẩn số. Trong khi chồng chưa cưới chưa được tìm thấy, Angelika đã có những hành động khiến người khác cảm thấy bất thường như hát tại một quán rượu, đăng tải các ảnh tự sướng, video clip đăng tải màn nhào lộn của mình lên mạng xã hội. Ngày 29/4/2015, tức 10 ngày sau khi xảy ra thảm kịch trên sông trong chuyến đi chèo thuyền kayak, khi Angelika đang chăm sóc các cây hoa, nhân viên điều tra tìm đến nhà để đặt câu hỏi với cô gái này, nhằm tìm kiếm thi thể của Vincent đang mất tích. Mong người chồng có sở thích quái đản chết Trong cuộc làm việc với nhân viên điều tra, Angelika nói, khi hai người rời hòn đảo, nước sông bắt đầu thay đổi do thời tiết xấu. Thêm vào đó, trong khi thẩm vấn, Angelika cũng để lộ chi tiết cô đã tháo chiếc van để xả nước ra trên thuyền của Vincent bị mất tích. Ngoài ra, cô còn tiết lộ về đời tư của hai người. Theo đó, đằng sau mối tình tưởng chừng như êm đẹp là một sự thật khác. Vincent là người độc đoán và đòi hỏi Angelika đáp ứng nhu cầu tình dục như quan hệ tình dục kiểu tay 3. Chỉ vì những điều này mà hai người nảy sinh tranh cãi, khiến cô tức giận. Chiếc thuyền xanh của nạn nhân. Chính cô gái này thừa nhận bị bế tắc trong mối quan hệ với Vincent dù đã đính hôn. Thậm chí, cô ta đôi khi còn ước chồng chưa cưới qua đời. "Tôi muốn được tự do", Angelika nói. Khi được nhân viên điều tra hỏi liệu cô cảm thấy nhẹ nhõm khi Vincent chết, Angelika trả lời thẳng thắn là có. Nhật ký của Angelika cũng cho thấy cô ước mong bạn trai của mình sẽ chết. Đây được xem là một bằng chứng hỗ trợ quá trình điều tra. Ngày 23/5/2015, thi thể của Vincent được tìm thấy cách đảo Bannerman khoảng hơn 3km. Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị chết đuối, rượu trong cơ thể khiến người đàn ông này không thể thoát khỏi dòng nước. Trước các bằng chứng có được, Angelika bị bắt giữ. Tuy nhiên, Angelika chỉ thừa nhận lấy van ra khỏi chiếc thuyền và biết được điều kiện thời tiết xấu trên sông vào hôm đó, nhưng không phải là muốn giết bạn trai. Các nhà điều tra cho rằng, việc tháo van của thuyền chỉ là một yếu tố gây nên cái chết của Vincent cùng với điều kiện thời tiết xấu và việc uống rượu trước đó. Một số chuyên gia không đồng ý với quan điểm chiếc van là nguyên nhân gây chìm thuyền. Bởi vì, nước sông lạnh, sóng cao, Vincent uống rượu và không mặc áo phao có thể dẫn đến tử vong. Mặt khác, nếu vì van bị tháo mà gây chìm thuyền thì anh ta đã không chèo được tới điểm đến của hai người. Sau cái chết của Vincent, cô gái này còn là người thụ hưởng tiền bảo hiểm. Cho nên, các công tố viên cho rằng, mục đích của Angelika sau cái chết của bạn trai còn là thừa hưởng số tiền bảo hiểm khá lớn. Sau phiên tòa, Angelika lĩnh án tù do vô ý dẫn đến chết người với mức án trong khoảng từ 1,5 năm – 4 năm. Tuy nhiên, tính đến năm 2017, cô đã bị tạm giam một thời gian, nên không lâu sau đó đã mãn hạn tù. Hiện, Angelika đang cố gắng hòa nhập với cuộc sống nhưng cô đối mặt với nguy cơ bị trục xuất về Latvia.

