Đột kích "động lắc", dân chơi cuống cuồng ném "hàng nóng" tháo chạy

(Dân Việt) Hàng trăm nam nữ đang nhảy nhót theo tiếng nhạc đinh tai trong hai quán bar ở trung tâm Sài Gòn nháo nhào tháo chạy khi thấy cảnh sát ập vào.

Rạng sáng 9.2, hàng chục cảnh sát thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) - Công an TPHCM phối hợp cùng Cảnh sát cơ động, CSGT và Công an quận 1... bất ngờ ập vào kiểm tra quán bar 212 (đường Nguyễn Trãi, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1). Cảnh sát kiểm tra quán bar Phát hiện cảnh sát, hơn 200 nam nữ đang nhún nhảy theo tiếng nhạc chát chúa trong quán bar nháo nhào tháo chạy, một số cuống cuồng ném những túi nilon có viên nén xuống sàn. Kiểm tra tại các bàn vip, công an phát hiện nhiều túi nhỏ chứa viên nén nghi ma túy. Một số viên nén nghi ma túy được công an thu giữ Cùng thời điểm này, một tổ công tác cũng ập vào kiểm tra quán bar 68 nằm trên đường Hùng Vương (phường 9, quận 5). Nhiều dân chơi đang lắc lư theo tiếng nhạc cực lớn tháo chạy nhưng bị cảnh sát chặn lại kiểm tra. Gần 100 người nghi vấn sử dụng ma túy, không giấy tờ tùy thân tại hai quán bar trên được công an đưa về trụ sở làm việc.

