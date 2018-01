Đột kích quán bar, phát hiện nhiều dân chơi phê ma túy

(Dân Việt) Bất ngờ đột kích vào quán bar Kasho nằm tại tòa nhà số 99 đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM), cơ quan công an phát hiện hàng chục dân chơi đang phê ma túy.

Ngày 20.1, Công an quận 1, TP.HCM đang phân loại, củng cố hồ sơ để xử lý nhiều dân chơi trong quán bar Kasho bị mời về trụ sở làm việc. Trong đó có 3 thanh niên dương tính với chất ma tuý.

Nhiều dân chơi nghi phê ma tuý tại quán. Ảnh: C.T

Rạng sáng cùng ngày, hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội cảnh sát kinh tế, Đội cảnh sát quản lý hành chính, Đội cảnh sát hình sự và Đội cảnh sát ma túy thuộc Công an quận 1 đã ập vào kiểm tra quán bar Kasho nằm trong tòa nhà số 99 đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Tại thời điểm kiểm tra, bên trong quán bar này có hàng trăm dân chơi đang nhún nhảy trong tiếng nhạc chát chúa. Phát hiện có công an, những dân chơi này nháo nhào tìm đường bỏ chạy nhưng đã bị giữ lại.

Ma tuý bị thu giữ trên bàn. Ảnh : C.T

Qua kiểm tra, công an phát hiện khoảng 20 viên ma túy dạng nén và 1 gói tinh thể nghi ma túy tại quán. Lực lượng đã đưa 10 người (gồm: 7 nam, 3 nữ) có biểu hiện nghi vấn về trụ sở làm việc. Qua kiểm tra, có 3 nam thanh niên dương tính với chất ma túy.

Công an đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm đối với quán bar với các lỗi như: kinh doanh quá giờ quy định; kinh doanh rượu không có chứng nhận, không rõ nguồn gốc… Theo một cán bộ điều tra, quán bar này đăng ký hoạt động dưới hình thức nhà hàng nhưng từ lâu, quán đã trở thành một tụ điểm cho nhiều nam nữ vui chơi từ tối tới sáng hôm sau.

Nhiều dụng cụ bị thu giữ. Ảnh: C.T

Trước đó, rạng sáng 13.1, hàng chục cán bộ chiến sĩ của Công an quận 1 đã tiến hành kiểm tra bất ngờ quán bar này. Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện ở quán bar có hơn 200 nam nữ tuổi đời còn khá trẻ đang hòa theo điệu nhạc cực lớn. Nhiều nam nữ say sưa vô tư hít bóng cười, shisha.

Phát hiện lực lượng chức năng, các nam nữ có mặt tại quán tìm cách tháo chạy tán loạn ra bên ngoài nhưng đã bị chốt chặn. Trên nhiều bàn của quán bar có nhiều rượu và dụng cụ để hút shisha. Điều đáng nói, tại thời điểm kiểm tra, nhiều nam nữ vẫn vô tư hút bóng cười, shisha.

Công an quận 1 tiến hành kiểm tra kho của quán bar và phát hiện hàng trăm chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ. Cạnh các thùng rượu trong quán là hàng chục bình khí chứa khí cười để bơm vào bóng. Trong lúc kiểm tra một số nhân viên của quán bar vẫn đang làm công đoạn xả khí từ bình vào bóng.