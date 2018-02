Đốt pháo trong đêm tình nhân, thanh niên mất mạng sau khi nói câu này

(Dân Việt) Đốt pháo ném vào nhà hàng xóm để trả thù thì bị đuổi đánh, Luyện rút dao bấm đâm nhiều nhát vào người đối phương khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Đối tượng Trần Văn Luyện Ngày 26.2, Công an tỉnh Gia Lai vẫn đang tạm giữ Trần Văn Luyện (32 tuổi) để điều tra, làm rõ vụ ẩu đả khiến 1 người tử vong. Trước đó, vào đêm 14.2, Luyện cùng Võ Văn Sơn và 3 người khác ngồi chơi bài tại ngã ba đường liên thôn Cầu Vàng (xã K’Dang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) thì bị nhóm thanh niên trong đó có Phạm Văn Hùng (28 tuổi, trú địa phương) đốt pháo ném gần chỗ Luyện đang ngồi. Luyện yêu cầu Hùng không đốt pháo nữa thì Hùng nói “tao thích ném mày làm gì tao” nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Luyện rủ Sơn chạy xe máy đến nhà Hùng đốt 2 quả pháo ném vào rồi bỏ chạy. Trên đường về Luyện và Sơn bị Hùng cùng 5 người khác cầm dao, gậy đuổi đánh. Trong lúc hỗn chiến, Luyện rút dao bấm trong người đâm nhiều nhát vào người Hùng khiến nạn nhân gục tại chỗ và chết trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Luyện đến công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang được công an làm rõ.

