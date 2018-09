Dùng bom xăng tấn công cảnh sát bị thương

Trong lúc lực lượng chức năng đang thực hiện lệnh cưỡng chế nhà, một số đối tượng đã có hành vi chống đối, tấn công khiến 2 cảnh sát cơ động bị thương.

Sáng 28.9, Cơ quan CSĐT Công an TP.Quy Nhơn (Bình Định) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng gồm Nguyễn Thị Ngọc Dung (SN 1980), Nguyễn Hồng Cường (SN 1981; cùng ngụ phường Bùi Thị Xuân, TP.Quy Nhơn) và Bùi Văn Thinh (SN 1990; ngụ tỉnh Nghệ An) về hành vi chống người thi hành công vụ. Cùng với quyết định khởi tố, Cơ quan CSĐT cũng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Dung và Thinh, riêng Cường được cho tại ngoại.

Đại diện Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt tạm giam Dung và Thinh. (Ảnh: Báo Bình Định)

Thông tin ban đầu, năm 2012, vợ chồng Nguyễn Thị Ngọc Dung đã chuyển nhượng toàn phần quyền sử dụng ngôi nhà và đất tại khu vực 5, phường Trần Quang Diệu, TP.Quy Nhơn cho vợ chồng ông Huỳnh Đức Thể (ngụ phường Nhơn Bình, TP.Quy Nhơn). Sau đó, vợ chồng ông Thể thế chấp lô đất cho ngân hàng để vay tiền nhưng đến hạn không trả nợ nên Chi cục Thi hành án dân sự TP.Quy Nhơn áp dụng biện pháp cưỡng chế, kê biên tài sản và bán đấu giá cho vợ chồng ông Trần Phi Long (ngụ phường Trần Quang Diệu). Thế nhưng sau đó vợ chồng Dung vẫn không chịu bàn giao nhà, tiếp tục ở lại đó.

Ngày 22.8.2018, các ngành chức năng TP.Quy Nhơn thực hiện lệnh cưỡng chế nhưng vợ chồng Dung không bàn giao nhà mà còn hô hào người thân sử dụng bom xăng, bình gas và đá chống lại lực lượng cưỡng chế, khiến 2 cảnh sát cơ động bị thương.