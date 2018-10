Dùng chứng minh thư người chết để trốn truy nã

Trốn khỏi địa phương trước khi bị khởi tố, một cán bộ địa chính xã đã dùng chứng minh thư người chết để che đậy thân phận.

Trương Huy Kiên (48 tuổi, trú xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) vừa bị cảnh sát hình sự Công an Nghệ An bắt sau nhiều năm trốn truy nã.

Trương Huy Kiên lúc bị bắt.

Theo hồ sơ, năm 2004 đến 2006 Kiên khi đương chức cán bộ địa chính xã Nghĩa Xuân đã làm giả hàng loạt giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay hàng trăm triệu đồng từ ngân hàng nhằm chiếm đoạt.

Tháng 6.2006, Công an Quỳ Hợp khởi tố bị can đối với Kiên về hành vi giả mạo trong công tác và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên Kiên đã trốn khỏi địa phương trước khi bị khởi tố. Cảnh sát phát lệnh truy nã, song việc truy bắt không có kết quả.

Cuối tháng 9 vừa qua, trinh sát của Công an Nghệ An phát hiện một người mang tên là Nguyễn Phi Hùng đang sinh sống tại xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình (Yên Bái) khả nghi là Trương Huy Kiên.

Thu thập tài liệu, gần một tuần trước, xác định người đàn ông tên Hùng chính là Trương Huy Kiên, cảnh sát vây bắt ngay tại nhà riêng. Thừa nhận với cán bộ điều tra, Kiên khai sau khi trốn khỏi địa phương đã dùng chứng minh thư của anh Nguyễn Phi Hùng - một người bạn thân trú tại huyện Quỳ Hợp đã chết, dán ảnh chân dung mình nhằm qua mắt chính quyền trong nhiều năm.

Sáu năm trước, khi định cư tại Yên Bái, Kiên đã kết hôn với một phụ nữ ở địa phương và có hai con.