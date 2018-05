Dùng cỏ Mỹ xong đốt phá nhà, dùng dao chém công an

Ngày 19.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam đối với Trần Anh Khoa (SN 1991, trú tại phường An Cựu, thành phố Huế) về hành vi chống người thi hành công vụ và hủy hoại tài sản.

Khoảng 20h ngày 10.5, Công an phường An Cựu nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, đối tượng Trần Anh Khoa sử dụng rượu và dùng dao, rựa gây rối tại gia đình và khu dân cư tại kiệt 266 đường Phan Chu Trinh, thành phố Huế. Đối tượng Trần Anh Khoa khai dùng cỏ Mỹ xong thì nổi cuồng vác dao chém người, đốt phá nhà của mình Ngay sau đó, công an phường An Cựu cử lực lượng và bảo vệ dân phố đến giải quyết sự việc. Lúc này, Khoa dùng dao chém liên tục vào 1 công an và bảo vệ dân phố. Hậu quả, anh công an bị thương tích ở đầu và lòng bàn tay, sau đó lực lượng công an phường được tăng cường, khống chế và bắt được đối tượng Khoa. Trước đó, ngày 15.4, Khoa đã đập phá nhiều tài sản và đốt nhà của bố mẹ của mình nhưng sau đó người dân kịp thời chữa cháy. Tổng giá trị tài sản thiệt hại được định giá gần 3 triệu đồng. Hung khí của Khoa dùng chém người và công an Theo lời Khoa trình bày, sau khi sử dụng cỏ Mỹ và rượu Khoa thường bị ảo giác nên đã gây ra sự việc nói trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam đối với Trần Anh Khoa.

Theo Đại Dương (Dân Trí)

