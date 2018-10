Dùng dao khống chế cướp, còn đòi sàm sỡ nữ công nhân

(Dân Việt) Ngày 2.10, Công an quận 9, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Của (SN 2000, sống lang thang) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận do không có nghề nghiệp ổn định, sống lang thang nên đã đi cướp tài sản. Của thường mắc võng ngủ tại các trạm xe buýt trên xa lộ Hà Nội. Do phát hiện nhiều nữ công nhân thường đi làm bằng xe buýt rồi đi tắt qua hàng rào KCN nên tiếp cận gây án.

Theo điều tra, khoảng 6h45 ngày 26.9, chị M.T (SN 1992, ngụ tỉnh Tiền Giang, là công nhân) chui qua hàng rào để đi bộ trên đường Vành đai khu công nghiệp quận 9 thì bị Của chặn lại. Sau đó, Của dùng dao khống chế yêu cầu chị T đưa tài sản. Quá hoảng sợ, chị T móc túi đưa cho Của gần 500 nghìn đồng.

Của tiếp tục uy hiếp yêu cầu chị này phải đưa ĐTDĐ. Do tiếc chiếc ĐTDĐ nên chị T xin lại nhưng Của không đồng ý. Khi chị T bỏ đi được vài bước thì Của ra điều kiện “cho hôn 1 cái sẽ trả lại ĐTDĐ”. Chị T không đồng ý nhưng Của vẫn trả lại.

Đến 19h45 ngày 27.9, thấy chị Nguyễn Thị K.P (SN 2000, ngụ tỉnh tỉnh Phú Yên) là công nhân làm việc trong KCN đi bộ trên đường Vành đai, Của tiếp cận, cầm dao kề cổ yêu cầu chị P phải đưa hết tài sản, nếu chống cự sẽ giết. Do hoảng sợ, chị P bị té ngã xuống đường thì Của lao theo khống chế. Chị P khóc van xin tha mạng thì đúng lúc có 1 vài người đi ngang nên Của vội bỏ chạy và leo tường rào tẩu thoát. Nạn nhân đã tới trình báo công an.

Đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: C.T

Công an đã tiến hành truy xét ngay trong đêm và phát hiện Của nằm ngủ trên chiếc võng ở trạm xe buýt gần đó nên đưa về trụ sở.

Được biết, Của quê ở tỉnh Tây Ninh, không có giấy tờ tùy thân. Cha mẹ đã bỏ Của cùng người anh sinh đôi lúc mới 6 tuổi. Năm 14 tuổi, Của sống lang thang rồi bị đưa vào Trường Thiếu niên 3, được một thời gian thì trốn ra ngoài. Sau đó, Của lại bị đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa, TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Đến đầu năm 2018 được cho ra ngoài, từ đó Của tiếp tục sống lang thang tại các trạm xe buýt ở quận 9.