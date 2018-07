Đường dây đánh bạc liên quan tướng CA: Hành trình sa ngã của một nữ đại gia

(Dân Việt) Nữ doanh nhân đã ký hợp đồng để vận hành cổng trung gian thanh toán điện tử giúp Nguyễn Văn Dương và đồng phạm tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng.

Bị can Châu Nguyên Anh và bị can Phạm Quang Minh. (Ảnh: Bộ Công an)

Liên quan tới vụ tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên mạng internet qua game bài Rikvip/Tip.club, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa qua đã tống đạt Kết luận điều tra chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và Bản kết luận điều tra đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị truy tố 92 bị can.

Trong đó, nữ doanh nhân xinh đẹp Châu Nguyên Anh (SN 1979, cựu Giám đốc điều hành Công ty VNPTEPAY) bị đề nghị truy tố tội “Tổ chức đánh bạc” và “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Theo kết luận điều tra: Phan Quang Minh – Giám đốc kinh doanh thuộc Công ty VNPTEPAY bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Quốc Tuấn (Phó Giám đốc kỹ thuật, Trung tâm thanh toán - Công ty phát triển An ninh Công nghệ cao, sau đây gọi là Công ty CNC) cho kết nối với Cổng thanh toán Paygate247 (cổng trái phép) của Công ty CNC thông qua pháp nhân là Công ty Giải pháp Việt, do Hoàng Đại Dương làm Giám đốc và là đại diện pháp nhân.

Sau đó, Châu Nguyên Anh ký hợp đồng với Hoàng Đại Dương để vận hành cổng trung gian thanh toán điện tử giúp cho Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch HĐTV Công ty CNC) và đồng phạm tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng ineternet bằng hình thức game bài RikVip thu lời bất chính hơn 657 tỷ đồng. Số tiền trên được chuyển thông qua Đoàn Thị Thu Hà – Kế toán Công ty CNC, trong đó chuyển trực tiếp bằng tiền mặt là hơn 548 tỷ đồng.

Công ty VNPTEPAY thu lời bất chính được hơn 53 tỷ đồng, đến nay, đã nộp lại hơn 53 tỷ cho cơ quan điều tra xử lý.

Tại cơ quan điều tra, Châu Nguyên Anh không thừa nhận biết dịch vụ của Công ty Giải pháp Việt là thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng, vẫn đủ cơ sở chứng minh nữ doanh nhân này giữ vai trò đồng phạm giúp sức cho Công ty CNC thông qua Công ty Giải pháp Việt bởi trước khi ký hợp đồng kết nối với cổng trung gian thanh toán điện tử, bà Châu Nguyên Anh buộc phải nghiên cứu để biết rõ dịch vụ của đối tác thực hiện…

Bên cạnh đó, Châu Nguyên Anh còn ký hợp đồng với hai nhà mạng Viettel và Vinaphone để thanh toán trực tuyến bằng thẻ cào viễn thông. Trong các điều khoản hợp đồng, các nhà mạng yêu cầu Công ty VNPTEPAY chỉ chấp nhận thanh toán các dịch vụ của đối tác hoặc bên thứ ba khi các dịch vụ đó là hợp pháp.

Đồng thời, Công ty CNC thông qua Công ty Giải pháp Việt do Hoàng Đại Dương làm giám đốc, yêu cầu thanh toán tiền mặt số tiền hơn 548 tỷ đồng. Đây là nguồn tiền rất lớn buộc Châu Nguyên Anh phải tìm hiểu để biết Công ty Giải pháp Việt đang vận hành dịch vụ gì.

Kết luận điều tra cũng nêu rõ, để hợp thức số tiền hơn 548 tỷ đồng chuyển cho Công ty CNC, Châu Nguyên Anh và Phạm Quang Minh đã thỏa thuận với Nguyễn Đình Chiến – Công ty HQ ghi nâng khống doanh thu trong hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) hằng tháng cho Công ty VNPTEPAY và giao cho Hoàng Thị Hà thống nhất với Nguyễn Đình Chiến ghi nâng khống số tiền trong các tờ hóa đơn GTGT.

Từ tháng 9/2016 tới tháng 7/2017, Chiến đã viết nâng khống số tiền hơn 657 tỷ đồng vào 49 tờ hóa đơn GTGT cho Công ty VNPTEPAY thành tổng số tiền hơn 1.264 tỷ đồng. Trong đó, Chiến thu lợi bất chính hơn 3,2 tỷ đồng.

Từ những căn cứ trên, cơ quan an ninh điều tra đánh giá, hành vi của Châu Nguyên Anh đã đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” và “Mua bán trái phép hóa đơn”.