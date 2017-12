Em chuẩn bị cưới vợ, chị hoang báo mất trộm 5 lượng vàng

An sợ mẹ hỏi đến số vàng đã tích góp để lo đám cưới cho em trai nên hoang báo trộm đột nhập lấy đi 5 lượng vàng.

Ngày 30.12, Công an huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) cho biết nơi đây đã mời làm việc và ra quyết định xử phạt hành chính đối với Trần Thị Thúy An (33 tuổi, ngụ xã Long Thuận) số tiền 750.000 đồng do báo thông tin giả đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Người phụ nữ hoang báo bị trộm hơn 5 lượng vàng. Ảnh: M.A.

Ba tuần trước, An gọi đến công an xã trình báo gia đình bị trộm đột nhập lấy đi số tài sản hơn 5 lượng vàng. Người phụ nữ này cho biết số vàng bị trộm là của gia đình đã tích góp nhiều năm.

An cất số vàng này trong túi nylon và giấu dưới giường ngủ. Cảnh sát đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người có liên quan thì phát hiện nhiều điểm nghi vấn.

“Nạn nhân trình báo bị trộm đột nhập vào đêm khuya, nhưng kết quả khám nghiệm không phát hiện dấu hiệu xáo trộn, có người đột nhập. Khu vực xảy ra sự việc cũng không có người lạ ra vào”, một cán bộ điều tra kể lại.

Từ kết quả điều tra, cảnh sát tiếp tục lấy lời khai đối với An. Khi đó, người phụ nữ này mới thú thật là do làm ăn thua lỗ, bị giật hụi nên từ năm 2016 đến tháng 7.2017 đã bán hết số vàng tích góp để trả nợ.

Gần đây, em trai An chuẩn bị cưới vợ. Người phụ nữ này sợ mẹ ruột hỏi đến số vàng đã tích góp để lo đám cưới cho em nên hoang báo trộm đột nhập lấy đi số vàng trên.