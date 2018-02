Gắp tiền trong hòm công đức, 3 nữ tặc nhận "cái kết đắng"

(Dân Việt) Lợi dụng lúc chùa Cảm Sơn vắng người, Yến và Hồng cảnh giới bên ngoài để Hương lấy dụng cụ gắp tiền trong hòm công đức.

Hương (giữa) và hai đồng phạm tại cơ quan điều tra.

Ngày 2.2, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an TP.Hà Tĩnh vừa khởi tố Vương Thị Yến (1957), Nguyễn Thị Hồng (1979) và Hồ Xuân Hương (1990), cùng trú ở Tây Ninh về tội trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, ngày 25.1, Hương cùng Hồng và Yến đi xe khách đến TP.Hà Tĩnh để tìm các cơ sở tâm linh sơ hở để trộm cắp tài sản. Để thực hiện ý đồ trộm cắp, các đối tượng mang theo dụng cụ để gắp tiền trong hòm công đức.

Khi đến chùa Cảm Sơn (TP.Hà Tĩnh), Hồng và Yến ở phía ngoài cảnh giới để Hồ Xuân Hương đi vào bên trong chùa. Lợi dụng lúc chùa không có ai, đối tượng Hương đã lấy dụng cụ gắp tiền trong hòm công đức. Tuy nhiên, khi Hương gắp được số tiền hơn 2,3 triệu đồng thì bị bắt quả tang.

Công an Hà Tĩnh cho biết, tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, trước đó đã nhiều lần đến các nhà thờ, đền chùa trên địa bàn Hà Tĩnh, Nghệ An để trộm tiền công đức nhưng do người đông nên chưa thực hiện được.