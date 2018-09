Giả danh công an điều tra ma tuý, lừa chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

(Dân Việt) Ngày 22.9, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang điều tra, truy bắt các đối tượng giả danh cán bộ công an, cán bộ kiểm sát lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 1 tỷ đồng của một phụ nữ ngụ tại tỉnh này.

Theo điều tra ban đầu của Công an tỉnh Bình Dương, sáng 19.9, bà D.N.P (SN 1982, ngụ tỉnh Bình Dương) tới trụ sở công an trình báo về việc bị nhóm đối tượng giả danh công an, kiểm sát để lừa đảo.

Bà P cho biết, bà nhận được cuộc điện thoại của người tự xưng là cán bộ công an, hỏi bà vài câu để xác nhận thông tin cá nhân.

Hình minh hoạ. Ảnh: IT

Người này nói bà P đang bị tình nghi trong đường dây ma túy lớn mà công an đang điều tra. Bà P nghe xong hoảng sợ nhưng nhất quyết nói bà không liên can.

Ngay sau đó, một người khác gọi đến số của bà P tự xưng là cán bộ viện kiểm sát, hù dọa rằng, nhà chức trách chuẩn bị bắt giam bà. Hù dọa một hồi, người này cho số tài khoản, bảo bà P chuyển tiền vào để công an xác minh, nếu đúng như bà trình bày, sau khi xác minh sẽ hoàn trả lại.

Nghe vậy, bà P đã ra ngân hàng chuyển hơn 1 tỷ đồng vào tài khoản này. Về đến nhà, bà ngồi nghĩ lại và nghi ngờ bị lừa nên đến công an trình báo.

Khi công an tiến hành xác minh, các đối tượng giả danh công an, cán bộ viện kiểm sát đã rút số tiền nói trên.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.