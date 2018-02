Gia đình 2 Phó giám đốc Sở bị bắt tạm giam kêu oan

Người nhà của 2 Phó giám đốc Sở trong vụ Công an tỉnh Sơn La khởi tố 17 cán bộ liên quan tái định cư Thủy điện Sơn La có đơn kêu cứu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQĐT) Công an tỉnh Sơn La khởi tố vụ án hình sự đối với 17 cán bộ do có những vi phạm trong đo đạc, lập hồ sơ đền bù đất đai - di dân tái định cư dự án thủy điện Sơn La vào ngày 17.11.2017.

Trong số các bị can, ông Trương Tuấn Dũng là PGĐ Sở Tài chính, ông Phan Tiến Diện - PGĐ Sở TN&MT tỉnh Sơn La.

Thông tin tại buổi họp báo chiều 19.11.2017, Công an tỉnh Sơn La cho biết: 17 đối tượng bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo tội danh Cố ý làm trái quy định nhà nước và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong thực hiện bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp khu vực mặt bằng xây dựng Thủy điện Sơn La.

Trong đó, ông Diện thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, đôn đốc đơn vị đại diện chủ đầu tư, đơn vị đo đạc, đơn vị thẩm định dẫn đến thực hiện không đúng các thông tư hướng dẫn của Bộ TN&MT khi di dân tái định cư dự án.

Ông Dũng được xác định đã chỉ đạo không đúng quy định về việc ký kết các hợp đồng đơn vị đo đạc, lập bản đồ địa chính, chỉ định thầu, cho phép đo đạc, lập bản đồ trước khi ký kết hợp đồng khi thực hiện di dân tái định cư thủy điện Sơn La.

Những sai phạm xảy ra khi ông Dũng giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND huyện Mường La, còn ông Diện giữ chức Trưởng Phòng TN&MT huyện Mường La.

Hai PGĐ Sở bị bắt tạm giam từ ngày 16.11.2017 đến nay.

Hai gia đình kêu oan

Người thân của 2 PGĐ Sở đã có đơn kêu oan gửi tới các cơ quan chức năng.

Anh Trương Thành Công (29 tuổi, con trai của bị can Trương Tuấn Dũng) đã 3 lần gửi đơn kêu cứu cho cha tới các lãnh đạo, cơ quan chức năng Trung ương, địa phương và các cơ quan báo chí với nội dung: CQĐT Công an tỉnh Sơn La khởi tố bị can Trương Tuấn Dũng chưa đủ chứng cứ, bị tạm giam không đúng và bị oan sai.

Tương tự, bà Chu Thị Thúy Hà (35 tuổi, tổ 12, phường Chiềng Lề, TP.Sơn La), vợ của bị can Phan Tiến Diện cũng kêu oan cho chồng.

Trong đơn, chị Hà cho rằng, khi bị bắt giữ, ông Diện không nhận được quyết định khởi tố từ CQĐT, không được biết lý do bị tạm giam theo quy định của bộ luật Tố tụng hình sự.

Thời gian xảy ra vụ việc, ông Diện giữ chức danh Trưởng Phòng TN&MT, không trình, ký bất kỳ văn bản nào liên quan vụ việc.

Bà Hà cho rằng, chồng mình bị oan sai, không vi phạm tội danh bị CQĐT quy kết.

Đơn kêu cứu đã được các cơ quan chức năng tỉnh Sơn La tiếp nhận.

Ngày 27.12.2017, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã có văn bản thông báo về việc chuyển đơn đến Thủ trưởng CQĐT, Công an tỉnh Sơn La giải quyết đơn thư kêu cứu khẩn cấp của người nhà bị can Trương Tuấn Dũng.