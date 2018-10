Giải cứu doanh nhân bị nhóm giang hồ bắt cóc tống tiền

(Dân Việt) Ngày 11.10, Công an quận Tân Bình, TP.HCM cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng về hàng loạt tội danh như buôn bán trái phép chất ma túy, cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật…

Nhóm giang hồ tại cơ quan công an. Ảnh: C.T

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Hoàng Văn Đãng (32 tuổi, ngụ quận 2), Phạm Mạnh Linh (33 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa, trú quận 4), Nguyễn Anh Tuấn (31 tuổi, ngụ quận Tân Bình), Nguyễn Tài (26 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai, trú quận Gò Vấp), Nghiêm Xuân Hoàng (30 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa, trú tỉnh Bình Dương).

Đây là nhóm giang hồ có liên quan đến vụ bắt cóc anh N.K.Q (SN 1985, ngụ TP.Hà Nội) là chủ một doanh nghiệp.

Theo đó, cuối tháng 11.2017, Đãng nhờ một người phụ nữ tự xưng tên Hương tìm đến Công ty TNHH Dịch vụ vận chuyển M.Sài Gòn ở đường Ba Vì, phường 4, quận Tân Bình để gửi một kiện hàng quần áo có trọng lượng khoảng 7kg ra Hà Nội bằng đường hàng không. Sau đó, anh Q và vợ gửi gói hàng cho một công ty vận chuyển khác để chuyển ra Hà Nội theo yêu cầu của khách hàng.

Vài ngày sau, gói hàng bị trả lại nên vợ chồng anh Q đã gọi điện cho Hương tới lấy nhưng không liên lạc được.

Nhiều lần liên lạc không được nên vợ chồng anh Q mở gói hàng ra kiểm tra, phát hiện một bịch màu trắng giống như đường phèn, giấu tinh vi trong gói hàng được ngụy trang bằng quần áo cũ. Họ nghi là ma túy nên đã mang vứt xuống kênh.

Giữa tháng 12.2017, một nhóm giang hồ tới nhà vợ chồng anh Q xưng là người của Hương, đòi lại gói hàng. Vợ anh Q nói, gói hàng đã bị công an giữ vì nghi là hàng cấm. Lúc này, nhóm giang hồ yêu cầu vợ chồng anh Q phải bồi thường 1,3 tỷ đồng, nếu không chúng sẽ không để yên.

Quá lo sợ, vợ chồng anh Q đã chuyển công ty về đường Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình nhưng vẫn bị nhóm giang hồ tìm tới uy hiếp.

Đối tượng cầm đầu nhóm giang hồ. Ảnh: C.T

Ngày 25.9, Đãng gọi điện cho Linh và đồng bọn đến khống chế vợ chồng anh Q để bắt đền 1,3 tỷ đồng. Nhóm giang hồ đuổi hết nhân viên trong công ty ra ngoài và yêu cầu phải giao tiền nếu không sẽ giết. Quá hoảng sợ, 2 vợ chồng nói, trong nhà chỉ còn một ít vàng, nữ trang và mấy chục triệu đồng.

Nhóm giang hồ xông lên lầu mở két sắt lấy 50 triệu đồng tiền mặt cùng 5 chỉ vàng, một số dây chuyền, nhẫn, bông tai bằng vàng… Sau đó, chúng bắt cóc anh Q rồi chở anh tới nhà của Đãng ở khu đô thị Sala, quận 2.

Ma túy bị công an thu giữ. Ảnh: C.T

Để tránh bị nghi ngờ, Đãng cho đàn em chở anh Q tới thuê phòng khách sạn ở quận 12, sau đó là quận Phú Nhuận để giam lỏng nạn nhân, bắt phải giao nộp tiền chuộc. Trong quá trình giam lỏng anh Q, Đãng còn dùng dao đâm nạn nhân bị thương.

Vì lo sợ, gia đình không dám trình báo công an.

Bằng phương pháp nghiệp vụ, đến ngày 26.9, Công an quận Tân Bình phối hợp với Đội 2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM và Công an phường Hiệp Thành, quận 12 giải cứu thành công anh Q và bắt nhóm giang hồ.

Qua khám xét, công an thu giữ 25 bịch chứa 15.723 viên nén ma túy tổng hợp, 9 túi nylon chứa ma túy tổng hợp, hộp nhựa đựng súng hơi, xe ô tô BMW và nhiều tang vật khác.