Grab lại đòi hoãn phiên xử vụ kiện với Vinasun, tòa không chấp nhận

(Dân Việt) Sau lần tạm hoãn xét xử ngày 24.9, vụ kiện "Yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng" giữa nguyên đơn là Vinasun và bị đơn là Grab, sáng nay (17.10), Tòa án nhân dân (TAND) TP.HCM tiếp tục đưa vụ án ra xét xử.

Từ 8h sáng nay, từ ngoài cổng vào tới khuôn viên, sân TAND TP.HCM, hàng trăm lái xe của Vinasun đã có mặt để theo dõi phiên xét xử.

Khác với phiên xét xử ngày 24.9, tại phiên xét xử hôm nay, các tài xế đã không mang theo bảng biển, khẩu hiệu yêu cầu quyền lợi.

Khi được hỏi, một tài xế Vinasun cho biết, các anh nghỉ một buổi làm tới theo dõi phiên xét xử. Tinh thần chung của các tài xế là tin tưởng vào sự xét xử công tâm của Hội đồng xét xử (HĐXX), đảm bảo quyền lợi cho Vinasun, bởi hai năm qua Vinasun sụt giảm doanh số mạnh, đồng nghĩa với việc giảm thu nhập khiến đời sống của cánh tài xế gặp khó khăn.

Đông đảo tài xế Vinasun đã có mặt từ ngoài cổng vào tới khuôn viên tòa án để theo dõi vụ kiện. Ảnh: Phương Thảo

Đúng 9h, phiên xét xử bắt đầu. Tại tòa, luật sư bảo vệ quyền lợi cho Grab đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa. Lý do hoãn được vị luật sư này đưa ra là do bên Công ty Cửu Long (đơn vị giám định thiệt hại) vắng mặt tại phiên xét xử. Tuy nhiên lý do xin hoãn phiên tòa không được phía luật sư bảo vệ quyền lợi cho bên nguyên đơn là Vinasun chấp nhận. Luật sư của Vinasun cho rằng, căn cứ Điều 230 Bộ luật Dân sự nước CHXHCN Việt Nam thì phiên tòa vẫn được tiến hành là đúng quy định của pháp luật vì giám định đã có kết luận.

Đại diện Viện kiểm sát cũng cho rằng căn cứ vào các quy định của pháp luật thì quyết định tạm hoãn phiên tòa thuộc thẩm quyền của HĐXX. Tuy nhiên đối với đề nghị của Grab thì tòa án có thể quyết định vẫn xét xử là đúng luật.

Sau các ý kiến của các bên, HĐXX đã hội ý, xem xét, không đồng ý với đề nghị hoãn phiên tòa của luật sư bảo vệ cho Grab. Phiên xét xử được tiếp tục và bước vào phần tranh tụng giữa các bên.

Theo đơn khởi kiện của Vinasun, Grab hoạt động tại thị trường Việt Nam thông qua Quyết định 24 của Bộ Giao thông Vận tải về việc thí điểm triển khai ứng dụng khoa học - công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng, tức cung cấp phần mềm cho đơn vị kinh doanh vận tải.

Tuy nhiên, Vinasun khẳng định trên thực tế, Grab là doanh nghiệp kinh doanh vận tải taxi, một lĩnh vực cùng ngành nghề với Vinasun. Grab tự quyết định giá cước vận chuyển; các chương trình khuyến mại về giá cước vận chuyển; nhận tiền thanh toán cước vận chuyển từ khách hàng đi taxi sử dụng thẻ dịch vụ Grab; có chế độ thưởng, phạt tài xế, kiểm soát hành vi, thái độ của tài xế với khách hàng đi taxi; mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho khách hàng đi Grab.

Bên trong phòng xử án. Ảnh: Phương Thảo

Theo Vinasun, điều này là không công bằng và vi phạm các quy định về kinh doanh theo pháp luật Việt Nam. Từ đó, Vinasun cho rằng Grab thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại nghiêm trọng về doanh thu, lợi nhuận cho Vinasun nên Vinasun khởi kiện, yêu cầu Grab bồi thường thiệt hại 41,2 tỷ đồng.

Đại diện bị đơn Grab nêu quan điểm phản bác nội dung khởi kiện của Vinasun và bảo vệ quyền lợi cho Grab. Phía Grab cho rằng, việc giám định, kết luận giám định còn nhiều bất cập, chưa khách quan, không chính xác. Với cáo buộc cho rằng GrabTaxi có hoạt động kinh doanh vận tải, kinh doanh taxi trái pháp luật, phía bị đơn lập luận rằng, cơ quan có thẩm quyền xem xét và xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải là Bộ Giao thông Vận tải. VinaSun chưa cung cấp được quyết định của Bộ này về hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh vận tải, kinh doanh taxi đối với GrabTaxi.

Ngoài ra, đại diện bị đơn cũng khẳng định hoạt động kinh doanh của GrabTaxi là hoạt động cung ứng ứng dụng khoa học công nghệ quản lý kết nối vận tải hành khách theo hợp đồng được Bộ Giao thông Vận tải cấp phép theo chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ có tham khảo ý kiến của các Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông dựa trên đề án thí điểm được GrabTaxi trình lên.

Phiên tòa tạm nghỉ vào lúc 11h30. 14h chiều nay, phiên tòa sẽ tiếp tục diễn ra.