Gửi ảnh nóng qua Zalo cho người nổi hứng muốn mua dâm

(Dân Việt) Anh H nổi hứng muốn “quan hệ” với gái bán dâm nên dùng điện thoại nhắn tin qua zalo cho Nguyễn Văn Hồng (SN 1987, trú ở phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội) với nội dung nhờ đối tượng này bố trí một cuộc vui.

Theo nội dung vụ án và bản án sơ thẩm của TAND quận Thanh Xuân (Hà Nội), chiều 16/1/2018, anh Nguyễn Ngọc H (SN 1996, trú quận Thanh Xuân, Hà Nội) ngồi uống nước với người bạn tên Ngô Quốc K, tại khu vực ngã ba Lê Văn Lương – Hoàng Đạo Thúy, thuộc quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Tại đây, anh H nổi hứng muốn “quan hệ” với gái bán dâm nên dùng điện thoại nhắn tin qua zalo cho Nguyễn Văn Hồng (SN 1987, trú ở phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội) với nội dung nhờ đối tượng này bố trí một cuộc vui.

Cùng thời điểm, anh K ngồi bên cạnh cũng nảy sinh ham muốn nên tiếp tục dùng tài khoản zalo của bạn đặt thêm cuộc mua bán “vui” với Hồng.

Phiên tòa xét xử vụ án.

Tức thì một mặt Hồng liên hệ với gái bán dâm, một mặt gửi cả seri “ảnh nóng” gái bán dâm cho anh H và anh K lựa chọn. Nhắm được đối tác, hai khách mua dâm cũng chấp nhận bỏ ra 5 triệu đồng/2 lượt mua bán dâm.

Sau đó, chiều cùng ngày, theo sắp xếp của Hồng, hai gái bán dâm là Lê Thị Hải Y (SN 1992, trú ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Bùi Thị T (SN 1989, ở TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) lần lượt đến các phòng của hai khách sạn tại quận Thanh Xuân phục khách.

Thế nhưng, giữa lúc hai đôi trai gái đang mua bán “cuộc vui” thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Sau hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, TAND TP Hà Nội quyết định bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, đồng thời giữ nguyên mức án 4 năm tù về tội “Môi giới mại dâm” đối với Nguyễn Văn Hồng.

Ngoài ra, cả 2 cấp tòa đều quyết định tịch thu 5 triệu đồng tiền mua bán dâm và buộc bị cáo phải giao nộp 1 triệu đồng tiền thu lời bất chính.

Trước đó, công an cũng xử lý một vụ môi giới mại dâm. Người phụ nữ đơn thân môi giới mại dâm là Lường Thị P. (SN 1987, trú ở tỉnh Hải Dương). Do cuộc sống khó khăn cộng với việc nuôi 4 người con nhỏ, năm 2017, P. thuê nhà tại thôn Tân An, xã Cẩm Định, huyện Cẩm Giàng để mở quán trà đá.

Cuối tháng 9/2018, P. thuê 2 người phụ nữ U50 là bà M. (SN 1971) và bà H. (SN 1978) làm nhân viên phục vụ bán trà đá và tẩm quất thư giãn cho khách tại quán.

P bàn bạc thống nhất với hai nhân viên, nếu khách có nhu cầu mua dâm, P. sẽ đứng ra môi giới, còn M. và H. bán dâm và trực tiếp thu của khách 200.000 đồng mỗi lượt. Tiền thu được sẽ chia đôi.

Khoảng 20h ngày 26/9/2018, hai nam trung niên đến quán uống nước và đặt vấn đề mua dâm. P. đồng ý, bảo hai nhân viên. dẫn khách vào trong phòng của quán để bán dâm.

30 phút sau, khi M. và H. đang bán dâm thì bị lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang. Đến ngày 27/9/2018, P. đến công an huyện Cẩm Giàng, Hải Dương đầu thú. Bị truy tố và đưa ra xét xử về tội chứa mại dâm, HĐXX tuyên phạt P. mức án 5 năm 2 tháng tù.