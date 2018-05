Hà Tĩnh: Mâu thuẫn cá nhân nam sinh dùng dao đâm bạn trọng thương

(Dân Việt) Do mâu thuẫn cá nhân, một học sinh lớp 10 ở Hà Tĩnh đã mang dao đâm trọng thương bạn trong lớp học.

Sáng nay (12.5), trao đổi với PV Dân Việt, thầy Đoàn Trọng Bình – Hiệu trưởng Trường THPT Hương Sơn xác nhận: “Ngày 11.5 tại trường đã xảy ra việc một em học sinh bị bạn học dùng dao đâm trong giờ học”.

Thông tin ban đầu từ lãnh đạo nhà trường cho biết, do mâu thuẫn cá nhân, trong giờ ra chơi em P.V.H và em T.Q.C (cùng học lớp 10A, Trường THPT Hương Sơn, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã xảy ra xô xát tại lớp học. Trong lúc xô xát, em H dùng dao mang theo đâm em C hai nhát vào đùi khiến nạn nhân gục xuống.

Em T.Q.C cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hương Sơn.

Nhận được tin báo, giáo viên và bạn bè lập tức đưa em C đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hương Sơn, do vết thương nặng phải chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Đến sáng nay (12.5) sức khỏe của em C đã dần hồi phục.

Vụ việc đang được Công an huyện Hương Sơn đang điều tra, làm rõ.