Hai ác phụ cưu mang người nghèo rồi sát hại để hưởng tiền bảo hiểm

(Dân Việt) Hai người phụ nữ là bạn bè thân thiết mở tấm lòng cứu giúp người nghèo khó ở tuổi xế chiều nhưng lại không ngờ tất cả là một mưu đồ.

Có những người không màng danh lợi, nhưng lại có những kẻ vì tiền bạc, tài sản mà sẵn sàng ra tay không từ thủ đoạn với chính người thân, bạn bè của mình. Tuyến bài Những vụ án đau lòng vì tranh giành tài sản sẽ là lời cảnh tỉnh cho bất cứ ai có những suy nghĩ lầm đường lạc lối, bị mờ mắt bởi sức mạnh của đồng tiền. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, tội ác không thể che đậy và qua mặt được cảnh sát và cơ quan chức năng. Hai ác phụ Helen Golay và Olga Rutterschmidt tại tòa Âm mưu sau lòng tốt Lòng tốt khiến người khác cảm động nhưng cũng có những lòng tốt nhưng lại chứa đựng âm mưu đằng sau khiến ai cũng khiếp đảm. Helen Golay và Olga Rutterschmidt (sống ở Mỹ) là 2 người bạn thân thiết. Hai người đều là thành viên đáng kính của cộng đồng người Hungary tại Los Angeles. Điều khiến cho mọi người kính trọng và biết ơn chính là tấm lòng của 2 người phụ nữ này khi cứu giúp những người vô gia cư và cho họ chỗ ở. Ở tuổi xế chiều, Helen sở hữu căn hộ đắt tiền ở Santa Monica, còn Olga không giàu có nhưng cũng có cuộc sống thoải mái. Họ giành những năm tháng tuổi già để giúp đỡ những người khó khăn. Năm 1997, sự hào phóng và lòng tốt của 2 người đã vượt qua sự bình thường. Paul Vados, 73 tuổi sống vô gia cư trong nhiều năm. Helen và Olga thuê cho người đàn ông này một căn hộ. Trong niềm hạnh phúc không gì sánh được, Paul vui vẻ ký các giấy tờ mà 2 người có tấm lòng hảo tâm này đưa ra trong đó có người thụ hưởng bảo hiểm nhân thọ sau khi qua đời. Trong 2 năm trời, họ bỏ tiền túi trả tiền thuê nhà cho Paul. Sau đó, tháng 11/1999, Paul bị phát hiện chết trong một ngõ ở West Hollywood. Nạn nhân bị tử vong do một chiếc ô tô tông vào rồi bỏ chạy. Olga và Helen đau đớn và xót xa sau sự ra đi bất ngờ của Paul. Nhưng nỗi đau chỉ kéo dài không bao lâu, 2 tuần sau đó, 2 người phụ nữ này tới văn phòng bảo hiểm tự xưng là vợ cưới và người anh em họ của nạn nhân. Số tiền bảo hiểm nhận được là 60.000 bảng. Mối nghi vấn sau cái chết do tai nạn Hai năm sau đó, một cái chết tương tự xảy ra khiến cho mọi người nghi ngờ. Người vô gia cư Kenneth Mc David, 50 tuổi được Olga và Helen thuê một căn hộ và đứng ra trả toàn bộ tiền thuê nếu anh ta chịu ký một số giấy tờ. Tháng 6/2005, Kenneth bị phát hiện tử vong trong một con ngõ nhỏ. Nạn nhân bị chết sau một vụ tai nạn xảy ra. Sau cái chết của Kenneth, Olga và Helen cũng đến lĩnh tiền bảo hiểm của nạn nhân. Bởi vì, trong giấy tờ mà Kenneth đã ký cho thấy người thụ hưởng bảo hiểm là 2 phụ nữ này. Tuy nhiên, công ty bảo hiểm tỏ ra nghi ngờ do sự khác biệt tuổi tác giữa nạn nhân và 2 người này. Nhân viên điều tra vào cuộc và khám nghiệm cho thấy nạn nhân có sử dụng thuốc ngủ và ma túy trước khi xảy ra tai nạn. Khi cảnh sát muốn gặp Olga và Helen để nói chuyện về số tiền 1,5 triệu bảng bảo hiểm được thụ hưởng, 2 người này từ chối gặp. Sự bất bình thường càng dấy lên mối nghi ngờ với cơ quan điều tra. Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã nhớ đến vụ việc tương tự xảy ra với Paul. Lật lại hồ sơ, nhân viên điều tra phát hiện Paul bị thương ở phần trên cơ thể. Đây là điều bất thường, vì nếu bị xe ô tô tông thường bị chấn thương ở phần dưới. So sánh với vụ việc xảy ra với Kenneth, cảnh sát nhận thấy 2 nạn nhân bị thương tương tự nhau. Trong khi điều tra, cảnh sát tìm thấy vết máu dưới gầm chiếc xe Sury Mercury 1999 của Golay. Qua xét nghiệm ADN, kết quả cho thấy vết máu của Kenneth. Một nhân chứng khác là Jimmy Covington, 48 tuổi, tiết lộ 2 người phụ nữ này giúp đỡ nơi ở để sinh sống. Tuy nhiên, Jimmy quyết định chuyển ra ngoài sinh sống, sau khi ông tỏ ra nghi ngờ về các giấy tờ mà Helen và Olga yêu cầu ông ký vào khi chuyển đến ở trong đó có cả hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mà 2 phụ nữ này đã điền sẵn cho Jimmy, Bên cạnh đó, nhân viên điều tra còn tìm thấy tại nhà của Helen và Olga 8 con dấu cao sau có in chữ ký của những người đàn ông khác nhau trong đó có Keneth. Đây là các chữ ký mà 2 người phụ nữ tham lam dùng khi bổ sung các điều khoản trong chính sách bảo hiểm nhằm thừa hưởng nhiều tiền hơn mà những người đàn ông kia không hề biết. Các nạn nhân không hay biết khi họ ký các giấy tờ là bao gồm cả để lại tiền cho 2 ác phụ này. Tháng 5/2006, Helen và Olga bị bắt giữ. Động cơ sau âm mưu giết 2 nạn nhân được xác định là vì lòng tham và tiền bảo hiểm nhân thọ. Tháng 4/2008, 2 đối tượng này bị kết tội giết người cấp độ 1 và chịu mức án tù chung thân mà không có cơ hội ân xá. -------------------------------------- Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Những vụ án đau lòng vì tranh giành tài sản vào 13h ngày 3/10/2018.

Tag: ky an, tin the gioi, an ninh the gioi, tin phap luat, giet nguoi chiem tai san, tranh gianh tai san