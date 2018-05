Hai đối tượng bị bắt vì mang dao, côn đi cướp… 33 nghìn đồng

(Dân Việt) Khánh rút dao bấm, còn Hậu thì cầm cây côn cùng nhau đe dọa, cướp của Tuấn 33 nghìn đồng rồi tẩu thoát. Hai đối tượng này bị bắt ngay sau đó.

Sáng nay (11.5), thông tin từ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Châu Thành (Bến Tre) cho biết, vừa bắt được Nguyễn Duy Khánh (SN 1999, xã An Khánh, huyện Châu Thành) và Nguyễn Minh Hậu (SN 2004, cùng ngụ xã An Khánh) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Khánh và Hậu tại cơ quan công an

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 10.5, do không có tiền trả nợ nên Khánh rủ Hậu mang theo dao, cây côn tìm người có tài sản để cướp.

Theo đó, Khánh chạy xe mô tô chở Hậu trên huyện lộ 187, hướng từ bến phà Rạch Miễu cũ về xã An Khánh, khi đến khu vực ấp Tân An Thượng (xã Tân Thạch) thì thấy em Đôn Hoàng Tuấn (SN 2003) ngụ tại địa phương này đang chạy xe đạp điện phía trước nên cả hai liền đạp xe làm Tuấn té ngã.

Ngay sau đó, Khánh rút dao bấm, Hậu cầm cây côn đe dọa cướp của Tuấn số tiền 33 nghìn đồng rồi tẩu thoát về hướng Cầu Rạch Miễu.

Nhận được tin báo, Công an huyện Châu Thành đã tập trung điều tra và nhanh chóng xác định được Khánh và Hậu là thủ phạm trong vụ cướp trên nên tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng trên đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Cũng theo Công an huyện Châu Thành, Khánh hiện đang chấp hành án treo về tội trộm cắp tài sản.