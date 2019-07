Vì sao tòa tạm hoãn vụ xử chủ Tập đoàn cà phê Trung Nguyên?

Ngày 30/01/2019, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đưa ra kết luận giám định có dấu hiệu cắt ghép trong các tài liệu mà ông Nguyễn Duy Phước cung cấp cho Tòa án tỉnh Bình Dương. Cụ thể: Trang 01 của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ký hiệu A1-1 không được photocopy từ trang 01 của Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ký hiệu A3-1. Trang 02 của Biên bản họp ĐHĐCĐ ký hiệu A1-2 và trang 02 của Biên bản họp ĐHĐCĐ ký hiệu A3-2 được photocopy từ tài liệu có cùng nguồn gốc, trừ các chữ “Công ty CP Cà phê Trung Nguyên” tại dòng chữ in thứ 10 từ trên xuống trên tài liệu ký hiệu A3-2. Trang 01 của Quyết định của ĐHĐCĐ ký hiệu A2-1 và trang 01 của Quyết định của đại hội đồng cổ đông ký hiệu A4-1 được photocopy từ tài liệu có cùng nguồn gốc, trừ các chữ số ghi ngày, tháng, năm tại dòng chữ in thứ 3 và thứ 11 từ trên xuống trên tài liệu ký hiệu A4-1. Trang 02 của Quyết định của ĐHĐCĐ ký hiệu A2-2 được photocopy từ trang 02 của Quyết định của đại hội đồng cổ đông ký hiệu A4-2 trước khi có hình dấu tròn có nội dung “Công ty cổ phần tập đoàn Trung Nguyên” trên tài liệu ký hiệu A4-2. Các số nguyên thủy tại vị trí sau các chữ: “ngày”, “tháng”, “năm” tại dòng chữ in thứ 4 từ trên xuống trên trang 01 của Quyết định của ĐHĐCĐ ký hiệu A4-1 trước khi bị sửa chữa xác định được là: “30”, “12”, “2011”. Ngày 24/5/2019 Viện Khoa học hình sự tiếp tục đưa ra kết luận thứ 2 cho thấy dòng chữ “Công ty CP Cà phê Trung Nguyên” trong Biên bản họp đại hội đồng cổ đông bị cắt ghép.