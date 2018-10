Hai "yêu râu xanh" suýt mất mạng sau cú nhảy như phim hành động của cô gái

(Dân Việt) Trong khi xe đang chạy với tốc độ gần 60km/h, cô gái lấy hết can đảm mở cửa xe lao vào bên lề đường, mặc 2 "yêu râu xanh" ngồi trên chiếc xe mà không có ai lái.

Khi đối mặt với "yêu râu xanh", nỗi sợ hãi gần như khiến các nạn nhân không dám chống cự hoặc nghĩ rằng chống cự là vô ích. Nhưng có rất nhiều trường hợp bằng sự nhanh trí, bình tĩnh đã thoát nạn thậm chí khiến kẻ đồi bại không dám thực hiện hành vi. Tuyến bài Những độc chiêu thoát khỏi "yêu râu xanh sẽ cung cấp cho độc giả những câu chuyện thoát khỏi "yêu râu xanh" không tưởng. Qua đây cũng là bài học cho mọi người có thể xử trí khi gặp những kẻ có ý định giở trò đồi bại.

Cô gái trẻ bên cạnh chiếc xe từng khiến 2 gã trai khiếp vía

3 tên cướp đe dọa bắn, cưỡng bức

Có lẽ cả cuộc đời này Jordan Dinsmore (sống ở Mỹ) không thể nào quên ngày kinh hoàng khi cô bị 3 đối tượng cướp đe dọa cưỡng hiếp. May mắn là Dinsmore đã thoát được chúng bằng sự mưu trí, nhanh nhẹn và cả nhớ lời của mẹ.

Lúc 0h30 sáng, sau khi kết thúc ca làm việc, Dinsmore trở về nhà. Khi cô vừa lái ô tô vào chỗ đậu xe, 3 gã trai cầm súng xuất hiện khiến cô gái trẻ không khỏi giật mình. Chưa kịp định hình điều gì đang xảy ra, 3 gã trai đè cô xuống đất và lấy ví, điện thoại. Các đối tượng đe dọa sẽ bắn nếu Dinsmore la hét. Tờ Newyork Post cho hay, nhóm này còn đe dọa hãm hiếp cô gái.

Sau khi lục soát lấy hết tài sản có trong người Dinsmore, các đối tượng yêu cầu cô phải mở cửa ô tô. Trong phút giây sợ hãi đó, Dinsmore cố gắng nhẹ nhàng cầu xin 3 tên cướp chỉ lấy đồ đạc, tài sản và để cô đi nhưng không được chấp nhận, thậm chí chúng còn đưa ra yêu sách đòi Dinsmore phải ngồi sau xe.

Thế nhưng, chiếc xe của Dinsmore trang bị hệ thống số sàn khiến cả 3 gã trai không thể tự lái xe. Nhận thấy tình hình như vậy, một trong 3 người bỏ chạy. Hai tên còn lại ép Dinsmore phải lái xe và đưa bọn chúng ra cây ATM gần nhất.

Tại cây ATM, Dinsmore rút 300 USD. Cô gái trẻ nghĩ rằng với số tiền này chúng sẽ buông tha cho cô. Thế nhưng, 2 tên vẫn chưa muốn buông tha, chúng yêu cầu Dinsmore lái xe đưa về nhà một người. Hai tên này còn nói, bạn bè của chúng sẽ hiếp dâm Dinsmore tại đó. Trong khi đó tờ ABCNews4 lại cho hay, Dinsmore tiết lộ cô sẽ phải quan hệ tình dục với một trong 2 tên đang ngồi trong xe.

Nhớ lời mẹ dặn để thoát thân

Chưa hết bàng hoàng khi bị khống chế, cô gái hãi hùng khi biết bản thân có thể sắp bị cưỡng hiếp. Chia sẻ sau sự việc, Dinsmore nhớ về mẹ đẻ. Theo Dinsmore, mẹ của cô cũng suýt bị cưỡng bức khi còn là sinh viên. May mắn là bà đã chiến đấu kịch liệt với tên yêu râu xanh để trốn thoát. Dinsmore nghĩ đến mẹ và sẽ mạnh mẽ như vậy để thoát khỏi tình huống đáng sợ này.

Từ câu chuyện xảy ra với bản thân, mẹ của Dinsmore nhắc nhở con gái luôn giữ sự tỉnh táo, không để ai đưa mình ra khỏi nơi công cộng và cố gắng chạy trốn. Dinsmore cho hay, mẹ cô chỉ rõ nếu để kẻ xấu đưa ra nơi vắng người, chúng sẽ làm điều tồi tệ và có thể bắn con.

Sau khi nhớ lại lời khuyên của mẹ, Dinsmore nghĩ phải tìm mọi cách để tẩu thoát khỏi 2 gã đàn ông xấu xa. Cô gái trẻ nghĩ đến việc đâm xe để gây tai nạn, nhưng cô nhận ra đó là sai lầm. Vì cú đâm xe có thể khiến cô bị thương chứ không phải bọn chúng.

Ngay sau khi rời khỏi máy ATM, cô tháo dây an toàn ra khỏi người và hi vọng bọn chúng không nhận thấy báo động phát ra yêu cầu lái xe thắt dây an toàn. Trong khi xe đang chạy với tốc độ gần 60km/h, Dinsmore lấy hết can đảm mở cửa xe lao vào bên lề đường, mặc 2 tên còn lại ngồi trên chiếc xe mà không có ai lái.

Rõ ràng với vận tốc như vậy, khi không có người lái, xe sẽ chao đảo và đủ khiến cho bọn chúng một phen khiếp đảm và cố gắng dừng chiếc xe đang lao đi.

Cú lao ra khỏi xe khiến Dinsmore thật sự sợ hãi nhưng cô không dám cho mình một giây để trấn tĩnh vì việc quan trọng là phải nhờ sự giúp đỡ của ai đó. Dinsmore hét lớn: "Gọi 911, gọi 911, ai đó vừa bắt cóc và đe dọa bắn tôi".

Một phụ nữ lái ô tô qua nghe thấy lời hét thất thanh của cô gái trẻ đã vội gọi cho cảnh sát. Nhờ sự giúp đỡ này, Dinsmore được đưa đến nơi an toàn.

Hai người trên xe bị cảnh sát bắt giữ ngay sau đó.

