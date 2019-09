Hàng trăm công an ập vào "động lắc" của nhóm dân chơi thác loạn

(Dân Việt) Nhóm dân chơi đang thác loạn ma tuý ở các căn hộ thuộc chung cư Gold View nằm ở đường Bến Văn Đồn, quận 4, TP.HCM thì bị công an ập vào kiểm tra bắt giữ.

Ngày 28/9, Công an quận 4, TP.HCM đang làm rõ 1 nhóm nam nữ tàng trữ và sử dụng ma tuý trong các căn hộ ở chung cư Gola View tại khu vực.

Theo đó, rạng sáng cùng ngày, trăm chiến sĩ thuộc nhiều đơn vị Công an quận 4, TP.HCM đã ập vào kiểm tra nhiều căn hộ ở ở chung cư Gold View, đường Bến Văn Đồn, quận 4, TP.HCM. Tại nhiều phòng, công an phát hiện có khoảng 30 người gồm nam nữ đang có hành vi sử dụng ma tuý. Công an đã nthu giữ nhiều dụng cụ để sử dụng ma tuý.

Công an đưa nhóm dân chơi về trụ sở.

Cuối buổi kiểm tra, công an đã đưa nhóm dân chơi về trụ sở để làm việc. Qua kiểm tra nhanh, có nhiều nam nữ dương tính với chất ma tuý.

Trước đó, ngày 17/9, công an cũng kiểm tra căn hộ ở chung cư này phát hiện có 13 người tổ chức thác loạn ma tuý tập thể.