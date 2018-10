Hàng xóm nói gì về nghịch tử giết mẹ nuôi bỏ xuống giếng, giữ con cố thủ trong nhà

(Dân Việt) Sau hơn 3 giờ đồng hồ ôm con trai cố thủ trên tầng thượng của ngôi nhà 3 tầng, Thương đã bị lực lược chức năng khống chế, bắt giữ.

Con ngõ nơi người dân chứng kiến Thương có biểu hiện bất thường. Chân dung nghịch tử giết mẹ nuôi Ngày 22/10, liên quan đến vụ việc nghịch tử dùng dao chém mẹ nuôi tử vong, vứt xuống giếng rồi ôm con trai cố thủ hơn 3 giờ đồng hồ trong nhà tại xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, lực lượng chức năng đã khống chế thành công đối tượng. Danh tính của đối tượng được xác định là Nguyễn Chí Thương (SN 1982, trú tại xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn). Trao đổi với PV, một vị lãnh đạo UBND xã Cao Thắng cho biết, tại địa phương, Thương chủ yếu làm lao động tự do. Đối tượng đã lập gia đình và có 3 con. Hằng ngày, gia đình Thương ở cùng bà Linh tại ngôi nhà 3 tầng mới xây được vài năm trở lại đây. Thương chưa có tiền án, tiền sự, được bà con hàng xóm nhận định là người hiền lành. “Nguyễn Chí Thương từng có tiểu sử bệnh thần kinh. Năm 2017, gia đình đã đưa Thương đi chữa trị tại Bệnh viện tâm thần Trung Ương 1 ở Thường Tín. Trước khi sự việc xảy ra, người dân quanh khu vực trông thấy Thương ra vào nhiều lần trong ngõ với biểu hiện bất thường”, vị lãnh đạo này cho biết. Lãnh đạo UBND xã Cao Thắng cũng thông tin, khi bị bắt giữ vào lúc 6h30 sáng 22/10, ánh mắt của Thương vẫn còn biểu hiện hung hăng, đỏ ngầu, chống đối lực lượng chức năng. Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình Thương, vị lãnh đạo UBND xã Cao Thắng cho hay, gia đình bà Linh có hoàn cảnh khó khăn, chồng là cựu chiến binh bị nhiễm chất độc màu da cam từ thời kháng chiến nên không có con. Sau đó, vợ chồng bà xin Thương về làm con nuôi từ thời còn bế ẵm và chăm sóc đến tận hôm nay. Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc. Theo một người hàng xóm cạnh nhà Nguyễn Văn Thương, ở địa phương mọi người ai cũng biết Thương là người hiền lành, chăm chỉ làm ăn và thương mẹ. Sau khi xây dựng gia đình, một mình Thương phải lo kinh tế nuôi vợ và 3 con. “Khi xây xong nhà mới thì công việc dần khó khăn khiến Thương sa vào nợ nần. Các chủ thầu vật liệu xây dựng liên tiếp đòi tiền khiến Thương túng quẫn, dễ nổi cáu và hay mất bình tĩnh. Năm 2017, Thương được đưa đi bệnh viện chữa bệnh, tưởng rằng đã khỏi hẳn ai ngờ lại xảy ra chuyện tày trời như vậy”, chị M. (hàng xóm cạnh nhà Thương) cho hay. 3 giờ đấu trí, đấu lực giải cứu con tin Chiều 22/10, trao đổi với PV, một vị lãnh đạo Công an xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cho biết, buổi trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã vớt được thi thể bà Linh cùng hung khí là con dao dưới giếng sinh hoạt của gia đình. “Sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường. Lúc đó trời còn quá tối, chúng tôi định tổ chức kế hoạch khống chế trực diện đối tượng, nhưng quần chúng nhân dân cho biết có thể đối tượng có vũ khí nên đã phải dừng biện pháp này. Việc dùng đèn pin soi lên cũng không được vì sợ đối tượng kích động, nguy hiểm đến cháu nhỏ”, vị lãnh đạo Công an xã Cao Thắng cho hay. Đến hơn 4h sáng cùng ngày, lực lượng Công an huyện Lương Sơn tới hiện trường. Xác định căn nhà 3 tầng mới xây xong của Thương chỉ có duy nhất một đường đi lên qua cầu thang, Công an huyện Lương Sơn quyết định dừng mọi biện pháp khống chế trực tiếp để đảm bảo an toàn cho tính mạng cháu bé cũng như cán bộ, chiến sĩ tham gia giải cứu. Gần 6h sáng ngày 22/10, Công an huyện Lương Sơn chia lực lượng phân công một nhóm chiến sĩ di chuyển lên các tòa nhà cao tầng gần đó để có thể quan sát tình hình sức khỏe của cháu nhỏ và đối tượng. Lúc này, xác định Thương không có vũ khí trong tay, quyết định khống chế trực diện được thực hiện ngay lập tức. Lực lượng chức năng di chuyển qua 2 tầng cầu thang của căn nhà mới xây, dùng biện pháp nghiệp vụ khống chế tại chỗ Nguyễn Chí Thương. Khi bị bắt giữ, Thương đang ôm cháu nhỏ 4 tuổi (con trai Thương) vào trong lòng, đôi mắt vẫn còn hằn đỏ. Khoảng 6h30 sáng 22/10, sau khi khống chế đối tượng Nguyễn Chí Thương và giải cứu cháu nhỏ thành công, Công an huyện Lương Sơn đã đưa Thương về trụ sở để tiếp tục điều tra, làm rõ.

