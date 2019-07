Hành trình gây án của đối tượng nổ súng khiến 3 người thương vong ở Gia Lai

(Dân Việt) Đối tượng Tiêu Duy Dũng đi xe máy chặn đầu ô tô rồi xả súng vào các nạn nhân và tiếp tục truy đuổi, bắn nạn nhân gục tại chỗ rồi vứt súng bỏ trốn.

Ngày 3/7, UBND TP.Pleku (Gia Lai) đã có báo cáo nhanh gửi UBND tỉnh Gia Lai về vụ nổ súng khiến 3 người thương vong xảy ra trên đường Hai Bà Trưng, phường Diên Hồng khiến 1 người chết và 2 người bị thương nặng. Nạn nhân tử vong là Trần Minh Tấn (SN 1997, trú tại số 70 Trần Quý Cáp, phường Yên Đỗ) và 2 người bị thương là Trần Trung Thành (SN 1982, tổ 8 phường Ia Kring), Nguyễn Thành Vũ (SN 1995 trú tại tổ 10, phường Yên Đỗ). Đối tượng dùng súng gây án là Tiêu Duy Dũng (SN 1984, trú tổ 14, phường Yên Đỗ, TP. Pleiku).

Đối tượng Tiêu Duy Dũng.

Theo UBND TP.Pleiku, khoảng 1 giờ sáng ngày 2/7, Võ Hồng Nguyên (SN 1982, trú tại 134A Hai Bà Trưng) bị một nhóm thanh niên chưa rõ lai lịch cầm hung khí đuổi đến trước cổng Liên đoàn Lao động tỉnh (số 09 Hai Bà Trưng). Sau đó Nguyên gọi điện cho Nguyễn Đức Lập (SN 1997, trú tại tổ 9, phường Hội Phú) và Trần Trung Thành (SN 1982, trú tại tổ 8 phường Ia Kring) đến địa điểm này chở Nguyên về.

Sau đó, Nguyễn Thành Vũ điều khiển xe ô tô BKS 81A-133.82 chở Lập đến trước cổng Liên đoàn Lao động đón Nguyên thì bất ngờ bị 1 đối tượng lái xe máy BKS 81B2-06907 chở Tiêu Duy Dũng đến ép chặn đầu xe ô tô. Ngay sau đó, Dũng dùng súng ngắn bắn thủng kính cửa xe phía trước, trúng vào vai trái của Vũ khiến những người ngồi trên xe bỏ chạy. Tiếp đó, Dũng cầm súng truy đuổi xuống đường Lê Lai thì gặp nhóm của Trần Trung Thành và Trần Minh Tấn. Tại đây, Dũng dùng kiếm chém Thành 3 nhát vào đầu, vai trái, bàn chân trái. Thấy vậy, Tấn lao vào ôm giữ Dũng lại thì bị Dũng dùng súng bắn vào bụng gục tại chỗ. Gây án xong, Dũng vứt súng tại hiện trường rồi bỏ trốn.

Ngay sau đó, Trần Minh Tấn và Nguyễn Thành Vũ được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu. Đến 8 giờ sáng cùng ngày Trần Minh Tấn tử vong tại bệnh viện. Trưa cùng ngày 2/7, Tiêu Duy Dũng đã bị bắt khi đang lẩn trốn, điều trị vết thương cánh tay tại một cơ sở y tế thuộc tỉnh Đắk Lắk và được di lý về Gia Lai để mở rộng điều tra.

Trần Minh Tấn tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Về phía chính quyền, sau sự việc xảy ra UBND TP.Pleiku đã chỉ đạo Công an TP.Pleiku phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy bắt Tiêu Duy Dũng cùng đồng phạm. Vụ việc đã được cơ quan Công an TP. Pleiku đã bàn giao toàn bộ hồ sơ cho Công an tỉnh Gia Lai thụ lý theo thẩm quyền.