Hành trình vạch mặt kẻ sát hại dã man tài xế xe ôm, cướp tài sản

Thấy đường xa, tài xế xe ôm không chịu chở Nguyên đi tiếp. Tức giận, đối tượng dùng dao thủ sẵn trong người đâm liên tiếp vào nạn nhân rồi cướp tài sản bỏ trốn.

Lưới trời lồng lộng

Ngày 2.3, nguồn tin từ Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị vừa bắt đối tượng Huỳnh Khắc Nguyên (SN 1989, ngụ ấp 4, xã Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Đối tượng Huỳnh Khắc Nguyên tại trụ sở công an.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 1h55 ngày 4.2, người dân phát hiện một xác chết của nam giới tại hẻm 141 (đường tỉnh 827, thuộc khu phố Bình Đông 4, phường 3, TP.Tân An, tỉnh Long An).

Người dân đã nhanh chóng trình báo công an. Nhận được tin báo, Công an tỉnh Long An kết hợp với Công an TP.Tân An, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án.

Theo đó, nạn nhân được xác định tên Đặng Gia X (SN 1983, ngụ ấp An Hòa, xã An Thuận, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre; tạm trú tại phường 3, TP.Tân An). Khám nghiệm tử thi, công an phát hiện trên cơ thể nạn nhân có nhiều thương tích do vật sắc nhọn và xô xát.

Từ manh mối của nạn nhân, công an đã nhanh chóng nắm được anh X hành nghề lái xe ôm và thường xuyên phụ giúp anh trai bán nước ép trái cây.

Theo lời khai của người thân nạn nhân, hôm xảy ra vụ việc, nạn nhân có đi chạy xe ôm, mang theo một điện thoại di động, 150.000 đồng và giấy tờ tùy thân.

Tuy nhiên, vào thời điểm phát hiện thi thể, xe máy, điện thoại và tiền bạc của nạn nhân đều mất hết.

Trước những thông tin nắm được, công an đã xác định, rất có thể đây là vụ án giết người, cướp tài sản.

Lần theo dấu vết

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra nhanh chóng phát hiện xe máy của nạn nhân đã được anh Nguyễn Công T (SN 1994, ngụ khu phố 4, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) mang đi cầm tại ấp 1 (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức) lấy 2 triệu đồng vào trưa 4.2.

Khi được hỏi, T khai nhận, xe máy này do người có tên Huỳnh Khắc Nguyên nhờ mang đi cầm cố lấy tiền. Vì vậy, công an đã lần theo manh mối và bắt giữ, khám xét khẩn cấp đối với Nguyên, khi đối tượng này đang lẩn trốn tại phòng trọ của bạn gái tại ấp Phước Tú (xã Thanh Phú, huyện Bến Lức).

Tại trụ sở công an, Nguyên khai nhận toàn bộ hành vi sự việc. Theo đó, khoảng 1h ngày 4.2, anh X chạy xe ôm thì được Nguyên thuê chở về Bến Lức. Tuy nhiên, khi đi đến hẻm 141 (đường tỉnh 827), X dừng lại nghe điện thoại. Vì có việc bận nên X không đồng ý chở tiếp và đòi Nguyên 600.000 đồng tiền xe.

Lúc này, trong túi Nguyên chỉ còn 400.000 đồng. Vì vậy, Nguyên kêu anh X chở về huyện Bến Lức rồi trả tiền nhưng anh X không đồng ý. Sau đó, hai bên xảy ra cự cãi. Trong lúc mâu thuẫn, Nguyên lấy một con dao xếp có sẵn trong người đâm liên tiếp nhiều nhát vào người khiến anh X tử vong. Sau đó, Nguyên, cướp hết tài sản của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được công an điều tra mở rộng.

