Hé lộ danh tính người phụ nữ bị giết bỏ trong bao tải ở Bình Phước

Sáng 23.7, công an cho biết đã xác định được danh tính thi thể trong bao tải ở lô cao su thuộc ấp 5, xã Tân Khai, huyện Hớn Quản, Bình Phước.

Theo thiếu tá Hồ Minh Thu, Phó trưởng Công an huyện Hớn Quản, thi thể trong bao tải là xác của một phụ nữ sống gần hiện trường nơi xảy ra vụ án. Do vụ việc nhạy cảm và đang điều tra nên Công an huyện Hớn Quản chưa thể cung cấp nhân thân nạn nhân. Vào chiều tối 22 - 7, cơ quan chức năng hoàn tất khám nghiệm và nhận định nạn nhân đã tử vong trước đó nhiều ngày. Khám nghiệm thi thể trong bao tải "Bước đầu cơ quan chức năng nhận định đây là một vụ án giết người vô cùng nghiêm trọng. Sau khi giết người, hung thủ đã cho nạn nhân vào bao tải ném vào lô cao su vắng người, hòng phi tang. Do thi thể biến dạng nhiều ngày gây khó khăn cho công tác thu thập chứng cứ, cản trở công tác điều tra. Cơ quan chức năng đang khoanh vùng đối tượng, lấy lời khai của thân nhân, tập trung phân tích các mối quan hệ , liên hệ ....của nạn nhân để truy tìm hung thủ cũng như xác định động cơ gây án..."- một điều tra viên thông tin. Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 21-7, một người dân phát hiện trong lô cao su tại tổ 4, ấp 5, xã Tân Khai, huyện Hớn Quản có 1 tấm chiếu quấn bao xác rắn, thò ra 1 chân người và có mùi hôi thối.

Theo T.Ly (Người lao động)

