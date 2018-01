Hé lộ hành vi phạm pháp của “nữ doanh nhân vàng” xứ Huế

(Dân Việt) Cơ quan công an tiết lộ hành vi vi phạm pháp luật của “nữ doanh nhân vàng” nổi tiếng với chuỗi siêu thị tại Thừa Thiên - Huế.

Về vụ “nữ doanh nhân vàng” xứ Huế bị khởi tố, sáng nay (2.1), theo thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, cơ quan này đang xem xét để thống nhất một số tội danh đối với bà Lê Thị Hương (SN 1958) - Chủ nhiệm Hợp tác xã Thương mại, dịch vụ Thuận Thành (HTX Thuận Thành).

"Nữ doanh nhân vàng" Lê Thị Hương.

Đến thời điểm hiện tại, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2009-2013, bà Hương đã lợi dụng tín nhiệm để phát hành sổ tiết kiệm nhằm huy động hàng chục tỷ đồng của người dân. Toàn bộ số tiền này được bà Hương sử dụng vào kinh doanh nhưng do thua lỗ nên không có khả năng trả nợ.

Qua thống kê bước đầu của cơ quan công an, đến ngày 31.12.2017, đã có hơn 300 người dân gửi tiết kiệm cho HTX của bà Hương với tổng số tiền khoảng 15 tỷ đồng. Người gửi nhiều lên đến khoảng 500-700 triệu đồng, người gửi ít thì khoảng 100 triệu đồng. Số tiền gửi này được bà Hương trả lãi cao hơn khoảng 1,5 lần so với lãi suất ngân hàng. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục tổng hợp trình báo của các nạn nhân nên số tiền bà Hương huy động có thể sẽ còn lớn hơn con số 15 tỷ đồng nói trên.

Bên cạnh đó, bà Hương còn vay mượn tiền của nhiều người nhưng không có khả năng chi trả. Đồng thời, bà này còn có một số hành vi vi phạm khác mà cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ.

Như tin đã đưa, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Lê Thị Hương. Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, trong chiều 29.12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tiến hành khám xét trụ sở HTX Thuận Thành (69 Nguyễn Biểu, phường Thuận Thành, TP.Huế) để thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Bà Hương được coi là “doanh nhân vàng” của xứ Huế. Hàng chục năm qua, tên tuổi của bà gắn liền với thương hiệu của HTX Thuận Thành - tổ chức kinh tế ra đời từ năm 1976 và nổi tiếng với hệ thống siêu thị tại Thừa Thiên - Huế. Bà chính là người đã chèo lái HTX Thuận Thành “vượt qua giông bão” để trở thành một doanh nghiệp mạnh ở tỉnh.