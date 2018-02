Hé lộ nghi can sát hại 5 người trong ngôi nhà ngày 30 Tết

(Dân Việt) Qua khám nghiệm hiện trường, tử thi và việc lấy lời khai của nhiều người thân hàng xóm công an đã thu được những manh mối dần hé lộ vụ án sát hại 5 người trong ngôi nhà ngày 30 Tết.

Ngày 16.2 (tức ngày mùng 1 Tết), liên quan đến vụ 5 người tử vong trong ngôi nhà ngày 30 Tết như Dân Việt đã thông tin, Công an quận Bình Tân đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM cho biết đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, thi thể các nạn nhân, điều tra truy xét khẩn trương vụ án nghiêm trọng trên.

Bước đầu, danh tính các nạn nhân được xác định là: Vợ chồng ông Mai Xuân Chinh (SN 1972) - bà Mai Thị Hồng (SN 1981, cùng quê Thanh Hóa) cùng 3 con: Mai Xuân Triệu (SN 2005), Mai Huyền Diệu (SN 2007) và Mai Huyền Diệp (SN 2012).

Theo công an, ông Chinh tử vong với vết thương ở phần cổ và 3 người con: Triệu, Diệu, Diệp tử vong trong phòng ngủ với nhiều vết thương trên người. Riêng bà Hồng được xác định tử vong ngay gần cửa ra vào của ngôi nhà với nhiều vết thương chí mạng trên người. Thi thể các nạn nhân khi được phát hiện đang trong quá trình phân hủy. Cả 5 người đều bị sát hại một cách dã man. Tài sản trong ngôi nhà có nhiều xáo trộn, có một số tài sản đã bị mất.

Tối cùng ngày phát hiện sự việc, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM đã có mặt tại hiện trường ngôi nhà để chỉ đạo công tác nghiệp vụ điều tra phá án nhanh chóng. Đồng thời, công an tiến hành trích xuất hình ảnh camera an ninh của khu vực. Công an cũng đã mời làm việc lấy lời khai với nhiều người trong đó có người thân, hàng xóm của gia đình ông Chinh, bà Hồng.

Một số người hàng xóm của gia đình nạn nhân cho biết, cả 2 vợ chồng ông Chinh bà Hồng là người gốc Thanh Hoá. Ngôi nhà của 2 vợ chồng cùng các con đang sinh sống là nơi sử dụng làm cơ sở gia công máng xối Inox. Thường ngày, có nhiều nhân viên làm việc.

Cũng theo hàng xóm cho biết, chiều 12.2 (tức ngày 27 Tết), gia đình của ông Chinh bà Hồng có tổ chức tiệc tất niên và có mời một số nhân viên làm cho cơ sở của ông bà. Sau đó, 2 nhân viên về quê ăn tết, còn một người thợ là người dân tộc thiểu số ở lại chung vui cùng gia đình ông bà chủ.

Đến 13.2 (tức ngày 28 Tết), hàng xóm không thấy gia đình ông Chinh bà Hồng mở cửa nên nghĩ là cả gia đình tất niên xong đã về quê ăn tết. Cũng theo khai báo của hàng xóm thì đến trưa cùng ngày, mọi người thấy người làm công của 2 vợ chồng ông bà đi mua cà phê về uống. Hiện công an đang tập trung vào chi tiết người thợ giúp việc của gia đình nạn nhân.

Nhiều người dân bàn tán xôn xao về vụ việc. Ảnh: C.T

Như đã thông tin, trưa 15.1 (tức ngày 30 Tết), người dân sinh sống ở đường số 7, Khu phố 8, phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân, TP.HCM phát hiện căn nhà của vợ chồng ông Chinh bà Hồng trên đường này lâu ngày không mở nên đã qua gọi cửa. Gọi mãi nhưng vẫn không thấy vợ chồng ông bà trả lời nên nghi ngờ và báo cho công an địa phương.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân có mặt tiến hành hành phá cửa thì phát hiện bên trong căn nhà có nhiều vết máu. Khi vào bên trong, lực lượng phát hiện có 1 người phụ nữ tử vong trên ghế của ngôi nhà. Sau đó, công an tiếp tục phát hiện thêm 4 người khác cũng đã tử vong.

Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc nên Công an quận Bình Tân đã báo cho Công an TP.HCM để tập trung điều tra phá án.