Hé lộ nguyên nhân bé gái 10 tuổi bị cứa cổ tử vong

(Dân Việt) Cơ quan công an bước đầu xác định nguyên nhân bé gái 10 tuổi bị cứa cổ tử vong và đang tạm giữ nghi phạm.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án.

Ngày 25/9, ông Đoàn Ngọc Tú, Trưởng Công an xã Văn Luông (huyện Tân Sơn, Phú Thọ) cho biết, cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tạm giữ Nguyễn Văn Lý (39 tuổi, trú tại xã Văn Luông) để làm rõ vụ việc cháu Nhi (SN 2008, con gái Lý) bị cứa cổ tử vong.

Theo lãnh đạo Công an xã Văn Luông, bước đầu cơ quan điều tra xác định, sáng 23/9, cháu Nhi xin đi tập văn nghệ cùng các bạn dịp Trung thu nhưng Lý không đồng ý nên hai bố con xảy ra cãi vã.

Bực tức, Lý đánh con gái. Cháu Nhi sau đó tiếp tục “to tiếng” với bố. Cho rằng con gái xúc phạm, Lý liền lấy dao cứa cổ cháu Nhi. Bị bố tấn công, cháu Nhi ôm cổ đang cháy máu lao ra đường nhưng không kêu cứu được.

Một người hàng xóm phát hiện hô hoán mọi người đưa cháu Nhi đi bệnh viện cấp cứu nhưng cháu bé đã tử vong do vế thương nghiêm trọng, mất nhiều máu.

“Ban đầu khi đưa cháu đi viện gia đình báo công an xã cháu bị ngã. Tuy nhiên, khi cháu Nhi tử vong, công an huyện và công an tỉnh về khám nghiệm đồng thời tạm giữ Lý”, ông Tú thông tin.

Một lãnh đạo xã Văn Luông cho biết thêm, vợ chồng Lý có 3 con nhưng đã ly hôn đã vài năm nay. Gia đình Lý thuộc diện hộ nghèo nên sau khi vợ chồng bỏ nhau, đứa con đầu và con út được gửi vào làng trẻ SOS, còn cháu Nhi hiếu học nên được các chú, các bác phụ giúp chăm sóc.

“Lý không có nghề nghiệp, có lúc đi làm phụ hồ nhưng hay uống rượu", lãnh đạo xã Văn Luông thông tin.