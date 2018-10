Hé lộ nguyên nhân vụ thanh niên bị đâm chết trên phố Sài Gòn

(Dân Việt) Tại cơ quan điều tra, đối tượng đâm chết thanh niên trên phố Sài Gòn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Khu vực đường Phú Định nơi nạn nhân bị đâm tử vong

Ngày 14/10, Công an quận 8 cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang lấy lời khai đối tượng Nguyễn Vĩnh Phú (20 tuổi, ngụ phường 15, quận 8) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người. Công an cũng đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Hữu Trường (18 tuổi, ngụ phường 14, quận 8) để làm rõ hành vi liên quan.

Trước đó, vào chiều tối 12/10, người dân trên đường Phú Định (phường 16, quận 8) thấy thanh niên điều khiển xe máy bị hai đối tượng đi cùng xe máy truy đuổi. Khi đến đầu đường Phú Định, hai đối tượng ép nạn nhân sát lề dùng dao đâm gục.

Sau gây án, hai đối tượng tháo chạy khỏi hiện trường, riêng nạn nhân được xác định là anh Trần Trung Tuyến (23 tuổi, ngụ phường 15, quận 8) tử vong tại chỗ.

Ngay sau vụ án mạng xảy ra, Công an quận 8 cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Lực lượng chức năng lặn tìm con dao gây án Phú vứt xuống kênh đen

Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an đã khoanh vùng được đối tượng. Biết cảnh sát đang truy bắt mình nên Nguyễn Vĩnh Phú cùng Nguyễn Hữu Trường đến công an đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Phú thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, giữa Phú và anh Tuyến từng có mâu thuẫn nhưng đã được giải quyết xong.

Chiều 12/10, Trường chạy xe máy chở Phú trên đường Nguyễn Văn Luông (quận 6) thì vô tình gặp anh Tuyến. Phú nghe anh Tuyến chửi mình nên nói bạn tăng ga đuổi theo. Đến đường Phú Định (phường 16, quận 8) bộ đôi đuổi kịp, Phú dùng dao đâm liên tiếp vào người anh Tuyến khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Phú chạy đến giữa cầu số 3 nằm trên đường Bến Mễ Cốc (phường, quận 8) ném con dao gây án xuống kênh. Cảnh sát lặn mò hàng giờ dưới dòng kênh đen để tìm con dao gây án.