Hé lộ nguyên nhân vụ truy sát khiến 2 người thương vong ở Sài Gòn

(Dân Việt) Bước đầu, nạn nhân đã tử vong được xác định là người hành nghề cho vay và có mối quan hệ cực kì phức tạp.

Ngày 23.1, liên quan đến vụ "Hai thanh niên đi xe máy bị truy sát lúc rạng sáng ở Sài Gòn” như Dân Việt đã thông tin, Công an huyện Hóc Môn cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đã làm sáng tỏ nhiều tình tiết của vụ án. Danh tính nạn nhân đã tử vong là Vũ Đức Thịnh (SN 1989, quê tỉnh Nam Định) và anh Huỳnh Bá Thiên Ân (SN 1993, cả 2 cùng ngụ huyện Hóc Môn) bị thương nặng đang được điều trị.

Qua công tác điều tra, công an xác định Thịnh là người chuyên hành nghề cho vay tiền ở khu vực. Anh Thịnh có nhiều mối quan hệ cực kì phước tạp và giao du với nhiều dân có máu mặt. Người thân của anh Thịnh cho biết, anh là con trai duy nhất của gia đình. Gia đình Thịnh sinh sống ở tỉnh Nam Định, khoảng năm 2004 chuyển vào TP.HCM lập nghiệp. Vốn làm nghề thợ sơn nước và trang trí nội thất, nhưng từ năm 2016, Thịnh đổi sang nghề cho vay.

Công an khám nghiệm 1 vụ án mạng. Ảnh: C.T

Người thân nạn nhân cũng cho biết thêm, khoảng 23h ngày 21.1, do có người em gái bà con ở quê vào chơi nên Thịnh đã nhường phòng cho vợ và em bà con, rồi ra phòng khách ngủ một mình. Đến 5h ngày 22.1, khi cả gia đình đang ngủ thì có tiếng gõ cửa. Khi mọi người ra mở cửa thì công an báo về vụ việc anh Thịnh bị chém lìa tay và đã tử vong.

Vợ của Thịnh cho biết, khi anh đi khỏi nhà, chị và người thân ngủ trong phòng nên không hay biết. Gia đình cũng không thấy anh Thịnh có điều gì bất thường. Trước đó, anh Thịnh nói với vợ là có cho 2 người phụ nữ ở khu vực vay số tiền khoảng 30 triệu đồng. Gần 6 tháng nay, cả hai người này vẫn chưa trả tiền.

Hiện công an đang rà soát toàn bộ mối quan hệ của anh Thịnh và Ân để điều tra làm rõ vụ trọng án. Nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ việc có thể là do mâu thuẫn cá nhân trong việc làm ăn. Công an đã xác định được nhóm nghi can có liên quan và đang tiến hành truy xét,

Như đã thông tin, rạng sáng ngày 22.1, anh Thịnh điều khiển xe máy tay ga hiệu Airblade BKS: 59Y1-651.96 chở theo anh Ân lưu thông ở khu vực huyện Hóc Môn, TP.HCM. Khi vừa đi tới khu vực bãi đất trống thuộc tổ 22, ấp 6, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn thì bị 2 thanh niên (chưa rõ lai lịch) cầm hung khí truy đuổi.

Hai anh phát hiện nên đã tăng ga bỏ chạy thoát thân. 2 đối tượng liền đuổi theo và dùng hung khí chém nhiều nhát vào người. Anh Thịnh bị 2 đối tượng chém đứt lìa tay khiến ngã xe xuống đường rồi bất tỉnh. Anh Ân bị té tìm cách bỏ chạy thì 2 đối tượng dùng hung khí tấn công khiến anh gục tại chỗ.

Gây án xong, 2 đối tượng rời khỏi hiện trường. Một người dân đi tập thể dục ngang qua bãi đất trống phát hiện sự việc. Người này lại gần kiểm tra thì hốt hoảng thấy anh Thịnh đứt lìa tay và đã tử vong cạnh xe máy, cạnh đó là anh Ân bị thương nhiều vết trên người. Người này lập tức hô hoán và cùng người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu.