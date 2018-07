Hiện trường khủng khiếp vụ 3 người trong một nhà chết ở nghĩa địa

(Dân Việt) Nghe tiếng hô hoán trong nghĩa địa, người dân vào kiểm tra thì kinh hoàng phát hiện 3 thi thể, nhiều bộ phận trên cơ thể bị biến dạng.

Nghĩa địa nơi xảy ra vụ thảm sát khiến 3 người trong gia đình tử vong (ảnh: Q.T) Ngày 23.7, Công an huyện Hoài Ân vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Định điều tra, làm rõ vụ thảm án trên địa bàn khiến 3 người trong cùng một gia đình tử vong. Các nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Trung Hạnh (65 tuổi), chị Nguyễn Thị Vi (31 tuổi) và cháu Nguyễn .T.Đ. (5 tuổi, con con của chị Vi, ngụ thôn Đức Long, xã Ân Đức, huyện Hoài Ân). Hiện nghi phạm trong vụ án là Nguyễn Trung Vinh (37 tuổi, thôn Đức Long, con ruột ông Hạnh và là chồng chị Vi) đã bị cảnh sát bắt tạm giam để điều tra. Thông tin ban đầu, vào trưa 22.7, ông Hạnh cùng con dâu và cháu nội vào nghĩa địa thôn Đức Long để tìm Vinh nhưng sau đó không về nhà. Đến giờ ăn cơm trưa nhưng không thấy các thành viên trong gia đình về nên em ruột ông Hạnh tiếp tục vào nghĩa địa tìm thì thấy cảnh tượng kinh hoàng, ông Hạnh cùng con dâu và bé Đ đã tử vong. Nghe tiếng hô hoán trong nghĩa địa người dân địa phương chạy vào kiểm tra thì thấy cảnh tượng khủng khiếp, 3 nạn nhân đã tử vong trong đó nhiều bộ phận trên cơ thể bị biến dạng nghi do bị vật cứng đập. Vụ án mạng gây rúng động vùng quê yên bình ở Hoài Ân (ảnh:Q.T) Nhận tin báo, công an địa phương có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Khi công an tìm đến nhà ông Hạnh thì đối tượng Vinh tháo chạy ra bờ sông phía sau nhà. “Lực lượng công an tìm đến nhà thì Vinh bỏ chạy ra sông để trốn. Khi bơi qua phía bờ sông bên kia, Vinh bị người dân vây bắt nên bơi ngược lại dọc bờ sông thì bị cảnh sát bắt giữ”, đại diện chính quyền địa phương cho biết. Nghi phạm Nguyễn Trung Vinh bị cảnh sát bắt giữ (ảnh: Q.T) Theo đại diện UBND xã Ân Đức, Vinh bị động kinh có giấy chứng nhận của cơ sở y tế. Hiện, thi thể các nạn nhân đã được công an bàn giao cho gia đình lo hậu sự. “Gia đình nạn nhân có hoàn cảnh rất khó khăn. Thi thể hai mẹ con chị Vi được đưa về phía ngoại để lo chôn cất, trong khi đó ông Hạnh cũng đang được gia đình lo hậu sự”, đại diện UBND xã Ân Đức chia sẻ. Theo người dân địa phương, nghi phạm Vinh có tiền sử bệnh tâm thần nên được gia đình đưa đi điều trị tại Bệnh viện tâm thần Hoài Hảo (huyện Hoài Nhơn, Bình Định). Sau khi bệnh tình thuyên giảm, Vinh lập gia đình với chị Vi và sinh được cháu Đ. Thời gian gần đây, Vinh hay ăn nhậu đánh các thành viên trong gia đình. “Không ăn nhậu tính tình nó cũng bình thường nhưng uống rượu vào thì nó rất hung dữ nên ở địa phương cũng không ai dám thuê nó làm vì sợ vạ lây”, người dân thôn Đức Long cho biết. Hiện, nguyên nhân vụ án mạng kinh hoàng đang được công an điều tra.

Tag: ke tam than giet 3 nguoi than, tham an 3 nguoi chet o binh dinh, trong an, an mang, giet nguoi, tham an o binh dinh, tin binh dinh, tin nong, tin phap luat, tin tuc, an ninh, tin an ninh, bao an ninh, phap luat, bao phap luat, viet nam, tin tuc 24h, tin tuc trong ngay, tin tức, tin moi, tin nhanh, bao, vn