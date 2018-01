"Hiệp sĩ" bắt 2 đối tượng nhiễm HIV đòi tiền chuộc người mất ĐTDĐ

(Dân Việt) Nhóm "hiệp sĩ" vào cuộc điều tra và bắt nóng 2 đối tượng HIV đòi tiền chuộc của một nam thanh niên mất điện thoại di động (ĐTDĐ) khi đi chơi lễ.

Chiều 2.1, đội "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải vừa bàn giao 2 đối tượng gồm: Nguyễn Hoàng Tú Nguyên (SN 1976) và Đỗ Thanh Hùng (SN 1978, trú ở TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương) cho Công an phường An Bình, tỉnh Bình Dương để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: C.T

Theo anh Nguyễn Thanh Hải, sáng 1.1, anh nhận được cuộc gọi điện thoại cầu cứu từ anh Nguyễn Văn Thuận (SN 1987, ngụ tỉnh Đồng Nai, trú tỉnh Bình Dương) cho biết, anh đã bị rơi ĐTDĐ khi đi chơi lễ. Sau đó, có một đối tượng gọi điện thoại cho anh đòi 3 triệu đồng mới cho chuộc điện thoại, nếu không, người này sẽ đem bán.

Lúc này, anh Hải gọi cho các anh trong nhóm "hiệp sĩ" gồm: Trần Phước Lộc, Phan Văn Tú, Nguyễn Hoàng Nam, Trương Nhật Minh, Dương Hồ Tân Minh, Trương Nhật Minh, Trần Đức Huy, Hoàng Viết Tâm và Dương Tài tiến hành hỗ trợ anh Thuận.

Đến 9h cùng ngày, đối tượng hẹn anh Thuận tại cây xăng số 4, nằm trên quốc lộ 13, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương, nhưng đối tượng không tới. Hơn 1 giờ sau, đối tượng gọi lại cho anh Thuận hẹn gặp trong đường hẻm nhỏ thuộc phường An Bình (TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Khi anh Thuận đưa tiền, đội "hiệp sĩ" đã khống chế 2 đối tượng đưa về trụ sở làm việc.

Bước đầu, hai đối tượng khai tên là Nguyên và Hùng, thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hai đối tượng khai do đang cần tiền để hút ma túy nên đã đòi tiền chuộc của anh Thuận.

Được biết, 2 đối tượng này đều nhiễm HIV và đã có tiền án.