"Hiệp sĩ" bắt giữ đối tượng vận chuyển pháo nổ

Trong lúc vận chuyển một thùng giấy chứa pháo nổ, nam thanh niên đã bị “hiệp sĩ” phát hiện bắt giữ và bàn giao cho công an.

Ngày 25.12, Công an phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, đã bàn giao đối tượng Bùi Duy Huỳnh (SN 1990, quê tỉnh Hải Dương) cho cơ quan chức năng Công an thị xã Dĩ An để điều tra, làm rõ hành vi vận chuyển pháo nổ trái phép.

Theo thông tin, vào trưa 23.12, Công an phường Tân Đông Hiệp phối hợp với các thành viên trong Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm tổ chức tuần tra kiểm soát trên địa bàn.

Tang vật công an thu giữ.

Khi đến khu vực khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, các "hiệp sĩ" phát hiện một thanh niên chạy xe máy chở theo một thùng giấy có biểu hiện nghi vấn. Công an yêu cầu đối tượng dừng xe kiểm tra hành chính. Đồng thời, lực lượng chức năng mở thùng giấy ra thì thấy nhiều pháo nổ nên đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Huỳnh khai đang mang số pháo có tổng trọng lượng gần 3kg từ Đồng Nai qua Bình Dương để giao cho một người đàn ông (chưa rõ danh tính). Khi vừa đến Bình Dương, đối tượng bị lực lượng chức năng phường Tân Đông Hiệp bắt giữ.

