"Hiệp sĩ" phát hiện lò xe trộm ở khu nhà trọ công nhân

(Dân Việt) Phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe máy bị mất trộm, đội "hiệp sĩ" bám theo. Khi vừa tới nơi, đội đã khống chế cả hai và phát hiện 1 lò xe bị mất trộm ở khu nhà trọ công nhân.

Ngày 2.1, đội "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải cho biết, vừa bàn giao 2 đối tượng Lê Văn Quỳnh (SN 1995, ngụ tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Đắc Cương (SN 1984, ngụ tỉnh Hà Tĩnh, trú tỉnh Bình Dương) cho Công an phường An Bình, TX.Dĩ An (Bình Dương) để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Hai đối tượng cùng tang vật bị đội "hiệp sĩ" đưa về công an. Ảnh: C.T

Anh Nguyễn Thanh Hải cho biết, trưa 1.1, anh nhận được một cuộc điện thoại cầu cứu của anh Nguyễn Văn Đường (SN 1994, ngụ tỉnh Bình Định, trú tại Hóc Môn, TP.HCM) cho biết, anh vừa bị mất một chiếc xe Exciter 150 màu đỏ trắng mang BKS: 77K1-173.39.

Sau đó, anh Hải đã điện thoại cho anh em trong nhóm của mình gồm các anh: Trần Phước Lộc, Phan Văn Tú, Nguyễn Hoàng Nam, Trương Nhật Minh, Dương Hồ Tân Minh, Trương Nhật Minh, Trần Đức Huy, Hoàng Viết Tâm và Dương Tài lập tức chia ra các ngả đường tìm kiếm.

Đến 11h30, đội "hiệp sĩ" phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe máy trùng với chiếc xe của anh Đường, di chuyển tốc độ cao trên đường DT743 (TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) nên đã đeo bám. Sau đó, 2 thanh niên mang xe vào con hẻm gần bến xe Tân Đông Hiệp trong một khu nhà trọ công nhân để cất giấu.

Đội "hiệp sĩ" đã ập vào khống chế và mời cả 2 thanh niên về trụ sở công an làm việc. Đội "hiệp sĩ" cùng công an địa phương kiểm tra tại bãi gửi xe, phát hiện thêm nhiều xe máy khác cũng bị mất trộm.

Tại cơ quan công an, cả 2 khai nhận tên là Quỳnh và Cương. Trong đó, Cương từng có một tiền án.