"Hiệp sĩ" truy bắt tên cướp dây chuyền chạy với tốc độ trên 120km/h

(Dân Việt) Cô gái đang trên đường đi ăn cưới về bỗng bị tên cướp đi xe máy áp sát giật sợi dây chuyền rồi tăng ga tẩu thoát...

Ngày 5.2, đội "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải vừa bàn giao Đinh Văn Tuấn (SN 1994, quê Thanh Hóa, trú TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương) cho Công an phường Thái Hòa, TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”.

Đội "hiệp sĩ" khống chế nghi phạm Đinh Văn Tuấn. Ảnh: C.T

Theo đội "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải, cuối năm 2017 đội được người dân ở TX.Tân Uyên, TX.Thuận An và TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) trình báo về việc bị 1 người đàn ông đi xe máy giật dây chuyền, điện thoại và túi xách. Từ đó, đội "hiệp sĩ" bắt đầu dò la, truy xét.

Đến 12h15 ngày 4.2, đội phát hiện một người đi xe máy BKS: 52L9-2601 tại khu phố 9, phường Phú Hòa luôn nhìn dáo dác người đi đường, có biểu hiện nghi vấn nên đeo bám theo.

Nghi phạm (áo đỏ) cùng chiếc xe gây án. Ảnh: C.T

Đến 13h40 cùng ngày, khi người này vừa chạy từ ngã tư chùa Thầy Thỏ về hướng cầu Khánh Vân thuộc phường Thái Hòa, TX.Tân Uyên thì áp sát chị Diệp Thị Trúc Phương (SN 1996, trú TX.Tân Uyên) khi chị đi đám cưới về, giật sợi dây chuyền của chị rồi tăng ga bỏ chạy.

Tang vật thu giữ. Ảnh: C.T

Đội "hiệp sĩ" lập tức truy đuổi kẻ cướp giật, kẻ này liền tăng tốc độ (có lúc lên tới 120km/h) hòng chạy trốn. Khi tới vòng xoay An Phú, TX.Thuận An, đội "hiệp sĩ" vượt lên ép xe khống chế đưa kẻ này về trụ sở công an phường.

Tại đây, kẻ này khai tên là Tuấn và thừa nhận hành vi phạm tội. Tuấn còn khai vừa giật sợi dây chuyền 5 chỉ vàng của 1 người ở phường Thuận Giao cùng 10 vụ cướp giật khác.