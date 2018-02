Hình ảnh của kẻ sát hại nam thanh niên ở TP.HCM vì 300 nghìn đồng

(Dân Việt) Thông qua hình ảnh camera an ninh, công an ghi nhận kẻ sát hại nam thanh niên ở TP.HCM có vóc dáng cao, gầy, tóc dài, tay với vết máu, mặc áo sơ mi caro, đi chân trần rời khỏi hiện trường.

Ngày 22.2, Công an quận Bình Tân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM cho biết, đang truy bắt Lưu Phấn Cương (SN 1987, quê Bắc Ninh) để điều tra về hành vi “Giết người”. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1985, quê Bắc Ninh).

Hình ảnh nghi can Cường rời khỏi hiện trường. Ảnh: C.T

Theo Công an quận Bình Tân, thông qua camera an ninh ở khu vực đã phác họa dần hình ảnh đầu tiên của nghi can sát hại nạn nhân Quỳnh. Theo đó, nghi can có vóc dáng cao, gầy, tóc dài, tay dính máu, mặc áo sơ mi caro, đi chân trần rời khỏi hiện trường sau khi anh Quỳnh gục xuống. Hiện Công an quận Bình Tân đã phát đi hình ảnh của Cương để người dân tố giác, đồng thời kêu gọi Cương ra đầu thú nhận khoan hồng.

Theo điều tra ban đầu, Cương và anh Quỳnh là người cùng quê. Trước đây, Cương từng có tiền án về tội "Giết người" và ra tù cách đây không lâu. Còn Quỳnh cũng từng có một tiền án về tội "Cướp giật tài sản" bị Công an quận Tân Phú, TP.HCM bắt và ra tù năm 2015. Sau khi ra tù cả 2 vẫn tiếp tục chơi với nhau

Ngày 8.2 (tức 23 Tết), Cương đã tìm tới nhà Quỳnh ở đường số 10, phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân, TP.HCM để xin ở nhờ và được anh Quỳnh đồng ý. Đến ngày 13.2 (tức 28 Tết Nguyên đán), Cương lên nhà anh trai ở tỉnh Tây Ninh để ăn Tết. Ngày 18.3 (tức mùng 3 Tết), Cương trở về nhà anh Quỳnh tiếp tục ăn nghỉ tại đây.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: C.T

Trưa 21.2 (mùng 6 Tết), cả 2 dọn mồi ra ăn nhậu tại nhà. Khi đã ngà ngà say, Cương nhắc chuyện anh Quỳnh nợ số tiền 300.000 đồng từ trước Tết chưa trả. Nói chuyện một lúc cả 2 cự cãi lớn tiếng rồi xông vào đánh nhau.

Bất ngờ, Cương lấy con dao đâm vào người anh Quỳnh nhiều nhát. Anh Quỳnh ôm vết thương tìm cách bỏ chạy ra ngoài và hô hoán. Tuy nhiên, Cương vẫn đuổi theo và đâm thêm nhiều nhát khiến nạn nhân nằm gục rồi tử vong. Gây án xong, Cương đã tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt phong tỏa, lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ việc, đồng thời trích xuất hình ảnh camera an ninh truy bắt hung thủ.