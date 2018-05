Hỗn chiến kinh hoàng trong đêm ở TP.HCM, 1 người tử vong

(Dân Việt) Nhóm đối tượng tìm tới để nói chuyện với Việt thì xảy ra cự cãi dẫn tới đánh nhau khiến 1 người tử vong.

Trưa 19.5, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ hỗn chiến kinh hoàng ở phường Bình Hưng Hòa B (Bình Tân) khiến 1 người tử vong vào tối 18.5. Công an cũng mời nhiều người có liên quan đến lấy thêm lời khai.

Công an phong tỏa hiện trường. Ảnh: C.T

Theo Công an quận Bình Tân, khuya 18.5, một nhóm người (khoảng 4-6 thanh niên) chạy xe máy vào con hẻm tại tổ 2, khu phố 1, phường Bình Hưng Hòa B để tìm gặp 1 người tên Việt. Khi vừa vào tới, nhóm phát hiện Việt đang ngồi nhậu với một số người ở ngoài đường, gần dãy nhà trọ cuối hẻm.

Nhóm người này tới nói chuyện với Việt thì xảy ra cự cãi lớn tiếng. Bất ngờ, nhóm xông vào đánh Việt tới tấp, nhóm bạn ngồi nhậu chung với Việt tìm cách can ngăn. Lúc này, 2 người thân của Việt đã xông vào đánh trả và đuổi đánh nhóm người trên. Sự việc khiến nhiều người dân địa phương có một phen hoảng sợ.

Trong lúc đuổi đánh nhau có 1 người chưa rõ danh tính gục ngã với nhiều vết thương. Khi cả 2 nhóm rời khỏi hiện trường, người dân mới đến kiểm tra phát hiện nạn nhân đang thoi thóp nên đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Bước đầu công an xác định nguyên nhân án mạng do nợ nần tiền bạc và đang điều tra truy tìm 2 nhóm tham gia hỗn chiến.