Huế: Bắt quả tang 17 "dân chơi" phê ma túy tại nhà nghỉ

(Dân Việt) 17 nam nữ "dân chơi" ở Thừa Thiên- Huế bị công an bắt quả tang "phê" ma túy trong một nhà nghỉ.

Ngày 10.5, thông tin từ Công an TP.Huế cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công ổ nhóm sử dụng trái phép chất ma túy tại một nhà nghỉ trên địa bàn.

17 nam nữ bị bắt quả tang dương tính với ma túy trong nhà nghỉ Youtube.

Trước đó, vào khoảng 2h45 ngày 9.5, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đại tá Hoàng Long - Trưởng Công an TP.Huế, các đội nghiệp vụ tiến hành đột kích vào nhà nghỉ Youtube (số 03 Nguyễn Phan Chánh, phường Vỹ Dạ, TP.Huế) do ông Trần Văn Anh Quân (SN 1981, trú 40 Lê Duẩn, phường Phú Hòa, TP.Huế) làm chủ. Tại hiện trường, lực lượng công an đã phát hiện 3 phòng gồm 17 đối tượng nam nữ có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an ập vào nha fnghir Youtube phá án.

Cơ quan công an thu giữ tang vật gồm 3 gói tinh thể màu trắng và nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Ngay sau đó, 17 đối tượng này được đưa về trụ sở Công an TP.Huế để làm việc. Qua test nhanh, tất cả đối tượng trên đều dương tính với chất ma túy.

Công an TP. Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định.