Huế: Bắt quả tang 18 “dân chơi” phê ma túy trong khách sạn

(Dân Việt) 18 nam nữ thanh niên vừa bị công an bắt quả tang đang phê ma túy trong một khách sạn ở TP.Huế (Thừa Thiên- Huế).

Ngày 26.12, Cơ quan CSĐT Công an TP. Huế cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy đối với 18 nam nữ thanh niên và xử lý hành chính đối với khách sạn My House (số 12 Lê Hồng Sơn, phường Xuân Phú, TP.Huế).

Theo thông tin ban đầu, tối 25.12, lực lượng của Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP. Huế kiểm tra lưu trú tại khách sạn My House do ông Đỗ Ngọc Hoàng (32 tuổi, trú 17/165 Trần Phú, phường Phước Vĩnh, TP.Huế) làm chủ.

18 nam nữ thanh niên bị bắt quả tang tại khách sạn M.H.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tại khách sạn có 22 khách Việt Nam đang lưu trú, nhưng chỉ khai báo lưu trú cho 4 khách. Số khách còn lại cơ sở không thực hiện việc khai báo lưu trú cho cơ quan công an theo quy định.

Tiến hành kiểm tra thực tế tại 4 phòng, lực lượng công an phát hiện 18 thanh niên nam nữ có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy và phê ma túy. Trong đó, cơ quan công an đã lập biên bản đối với 6 thanh niên có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Qua kiểm tra nhanh, công an phát hiện 18 thanh niên nam nữ nói trên đều dương tính với chất ma túy.