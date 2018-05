Huế: Tóm gọn 3 đối tượng trộm hàng trăm lít dầu từ xe công trình

(Dân Việt) 3 đối tượng thường xuyên trộm dầu từ các xe công trình phục vụ thi công nhà máy nước thải thuộc dự án Cải thiện môi trường nước TP.Huế bị công an tóm gọn.

Chiều nay (20.5), Công an phường An Đông, TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) đã bắt được 3 đối tượng trộm hàng trăm lít dầu từ các xe thi công công trình trên địa bàn.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Hoàng Văn Tùng (SN 1988, trú phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế), Phạm Nam Tiến (SN 1982, trú 20/73A Nguyễn Hữu Cảnh, phường An Tây, TP.Huế) và Hồ Tuấn Duy (SN 1982, trú tổ 2, KV1, phường An Tây, TP.Huế).

Cơ quan công an lấy lời khai của một trong 3 nghi phạm vừa bị bắt giữ.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 2.2018 đến nay, các xe công trình phục vụ thi công nhà máy nước thải thuộc dự án Cải thiện môi trường nước TP.Huế ở phường An Đông thường xuyên bị kẻ gian hút trộm dầu.

Sau một thời gian dài mật phục theo dõi, Công an phường An Đông xác định Tùng, Tiến và Duy là các nghi phạm trộm dầu. Các đối tượng này bị bắt gọn khi đang chở lượng lớn dầu trộm được đi cất giấu.

Tang vật lực lượng công an thu được là hơn 300 lít dầu diesel, 30 lít nhớt, 1 ống nhựa để hút dầu và 3 xe máy. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện các nghi phạm đã được Công an phường An Đông bàn giao cho Công an TP. Huế để tiếp tục điều tra, xử lý.