Kẻ hiếp dâm trẻ em sau 20 năm lẩn trốn dưới vỏ bọc thợ máy sa lưới

(Dân Việt) Ngày 8.3, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, vào khoảng 15h ngày 7.3, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp Công an tỉnh Hải Dương đã bắt đối tượng Nguyễn Văn Hải (SN 1981, trú tại xã Nhân Huệ, thị xã Chí Linh, Hải Dương) theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương về hành vi hiếp dâm.

Khoảng đầu năm 1999, Hải đã có hành vi hiếp dâm một bé gái tên L (sinh năm 1995, cùng trú tại xã Nhân Huệ, thị xã Chí Linh). Sau khi phạm tội, Hải đã bỏ trốn. Trong thời gian lẩn trốn, Hải sử dụng giấy chứng minh nhân dân của một người bạn tên Phạm Văn Thương để làm giấy tờ tùy thân. Đến năm 2011, lợi dụng sơ hở của cơ quan chức năng trong quản lý thủ tục giấy tờ, Hải đã làm hộ chiếu và trốn sang Nga. Đầu năm 2015, Hải về nước và chung sống như vợ chồng với chị Vũ Thị T (sinh năm 1977, trú tại xã Ngũ Hùng, huyện Thanh Miện, Hải Dương). Do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, Hải đã đến thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) để làm thợ máy cho các tàu đi biển. Nguyễn Văn Hải. Qua các nguồn tin thu thập được, tổ công tác gồm các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương lên kế hoạch cụ thể để xác minh về các mối quan hệ của Hải. Tuy nhiên, do Hải thường lẩn trốn trên các tàu đi biển nên việc tìm kiếm thông tin gặp rất nhiều khó khăn. Các trinh sát đã tiến hành gặp gỡ những người đi biển lâu năm cũng như nhiều ngày lênh đênh trên biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng để dò tìm tin tức về Hải. Sau một thời gian dài xác minh, đến 15h ngày 7.3, tổ công tác đã bắt giữ được Nguyễn Văn Hải khi đang làm việc trên tàu du lịch QN-660x, kết thúc quá trình lẩn trốn gần 20 năm của đối tượng.

