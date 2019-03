Kẻ truy nã đi taxi trăm km rồi quỵt tiền, chiếm đoạt tài sản tài xế

(Dân Việt) Cơ quan công an ở Thừa Thiên - Huế bắt đối tượng có 2 lệnh truy nã đi taxi gần 100km rồi quỵt tiền và chiếm đoạt tài sản của tài xế.

Ngày 6.3, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Win (SN 1997, trú TP.Đông Hà, Quảng Trị) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, trước đó, Công an TP.Huế nhận được trình báo của anh N.H.P - tài xế một hãng taxi ở Quảng Trị - về việc anh này bị khách đi taxi quỵt tiền cước, chiếm đoạt tài sản.

Win và Quý tại cơ quan điều tra.

Cụ thể, anh P được một nam thanh niên thuê chở từ TP.Đông Hà vào TP.Huế. Sau khi đi quãng đường gần 100km, nam thanh niên không trả tiền cước mà mượn điện thoại của anh P để gọi cho một người khác.

Sau khi gọi điện, đối tượng chiếm đoạt luôn chiếc điện thoại của anh P rồi tháo chạy.

Nhận được tin báo của anh P, lực lượng của Công an TP.Huế lập tức vào cuộc truy bắt đối tượng gây án. Sau một thời gian vào cuộc, trinh sát hình sự của Công an TP.Huế xác định được đối tượng gây án là Nguyễn Win.

Khi Win đang có mặt tại một quán Internet trên địa bàn phường Phú Hậu, TP. Huế thì bị công an ập vào khống chế bắt giữ.

Cùng với đối tượng Win, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Nguyễn Văn Quý (SN 1997, trú tại phường Phú Hậu, TP.Huế) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Quý chính là đối tượng chở Win bỏ chạy sau khi xuống taxi và tiêu thụ tài sản do Win trộm cắp được.

Cả Win và Quý đều có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Riêng Win tại thời điểm gây ra vụ án trên đối tượng này đang có 2 quyết định truy nã về tội trộm cắp tài sản.