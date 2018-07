Khám nhà cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh:Thu toàn huân chương,không thấy tiền

Theo tài liệu điều tra, khi Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành khám nhà ông Phan Văn Vĩnh – nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) đã thu giữ khoảng 30 huân, huy chương, giấy khen, bằng khen, kỷ niệm chương… và các loại tài liệu chứ không thu giữ được số lượng tiền, vàng hay tài sản nào khác.

Trong vụ án “Đánh bạc”; “Tổ chức đánh bạc”; “Đưa hối lộ”; “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; “Mua bán trái phép hóa đơn”; “Rửa tiền” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành khác, bị can Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương và đồng phạm đã lợi dụng công nghệ cao, tổ chức 25 “đại lý cấp 1”, gần 6.000 “đại lý cấp 2” với gần 43 triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club, thu lời bất chính trên 9.800 tỷ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Ông Phan Văn Vĩnh bị cáo buộc “bảo kê” cho Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam và đồng bọn vận hành game bài RikVip/Tip.Club nói trên và đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Bị can Phan Văn Vĩnh (trái) và bị can Nguyễn Văn Dương. Tại Cơ quan An ninh điều tra, Nguyễn Văn Dương khai cho Phan Văn Vĩnh 27 tỷ đồng và 1.750.000 USD, cụ thể: Trong giai đoạn vận hành game bài RikVip.com cho 2 tỷ đồng/tháng với thời gian 12 tháng; Giai đoạn vận hành game bài Tip.Club cho 200.000 USD/tháng với thời gian 8 tháng; Tiền tết 150.000 USD (Tết năm 2013 là: 20.000 USD; năm 2014 là 100.000 USD; năm 2015 là 20.000 USD; năm 2016 là 10.000 USD); 1 đồng hồ Rolex khai trị giá 7.000 USD. Ngoài ra, Dương khai nhiều lần tổ chức sinh nhật cho Phan Văn Vĩnh trong đó đều mang rượu ngoại đến uống, có những chai rượu ngoại Maccalan trị giá 100 triệu đồng. Nhiều lần đi nước ngoài về Dương mua áo tặng Phan Văn Vĩnh trị giá mỗi chiếc từ 100 USD trở lên; nhiều lần đi tiếp khách có sự tham gia của Phan Văn Vĩnh và chi phí số tiền trên 10 tỷ đồng. Theo tài liệu điều tra, trong thời gian Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50 – Bộ Công an) hợp tác với Công ty CNC do Nguyễn Văn Dương là Chủ tịch Hội đồng thành viên, ông Vĩnh thừa nhận được Dương cho 1 chiếc áo sơ mi, 1 lọ thuốc bổ gan,…Nhưng ông Vĩnh không thừa nhận Dương cho 1 đồng hồ Rolex giá 7.000 USD, 27 tỷ đồng và hơn 1,7 triệu USD. Tại cơ quan điều tra, ông Vĩnh thừa nhận mua đồng hồ Rolex trên và trả cho Dương với số tiền 1,1 tỷ. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đánh giá, bản thân Dương là người phụ thuộc nên không có sự mua bán ở đây. Trong khi đó, Phan Văn Vĩnh là Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an , 1 tháng lương của ông Vĩnh tương đương chỉ 20 triệu đồng. Vậy số tiền ông Vĩnh khai mua đồng hồ Rolex với giá 7.000 USD, mà phải trả 1,1 tỷ đồng bằng 55 tháng lương, tương đương với 4 năm 7 tháng không chi phí gì. Mặt khác, Dương không phải anh, em họ hàng thân thiết. Từ căn cứ trên, có đủ cơ sở kết luận ông Phan Văn Vĩnh được Dương cho chiếc đồng hồ Rolex trên là đúng. Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra việc Dương khai cho ông Vĩnh 27 tỷ đồng, 1.750.000 USD, nếu làm rõ sẽ xử lý ở giai đoạn 2. Mặc dù, Nguyễn Văn Dương khai đưa cho ông Phan Văn Vĩnh số tiền lớn nói trên, nhưng khi Cơ quan An ninh điều tra tiến hành khám xét nhà ông Vĩnh chỉ thu giữ được các tài liệu và khoảng 30 huân, huy chương, giấy khen, bằng khen, kỷ niệm chương các loại; không thu giữ được tiền hay các tài sản giá trị về vật chất khác.

Theo Nguyễn Dương (Dân Trí)

Tag: Đánh bạc, tổ chức đánh bạc, đưa hối lộ, chiếm đoạt tài sản