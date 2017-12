Khởi tố 3 giám đốc của Ngân hàng Đông Á

(Dân Việt) Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định Khởi tố bị can, Lệnh khám xét với 3 giám đốc thuộc Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) trong vụ án xảy ra tại DAB.

3 giám đốc thuộc Ngân hàng Đông Á bị cơ quan điều tra khởi tố.(Ảnh minh họa – nguồn: Dongabank)

Ngày 28.12, Bộ Công an thông báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đang điều tra mở rộng vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á.

Căn cứ tài liệu chứng cứ đã thu thập được, ngày 27.12.2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét đối với 5 bị can, trong đó có 3 giám đốc, về tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 165 Bộ luật Hình sự.

5 bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Hồ Bảo Quốc (Giám đốc DAB Chi nhánh Đinh Tiên Hoàng); Võ Hoàng Đông (Nguyên Thủ quỹ DAB Chi nhánh Đinh Tiên Hoàng); Nguyễn Thị Kim Loan (Giám đốc Khối kinh doanh nguồn vốn DAB); Nguyễn Thị Ái Lan (Giám đốc Phòng Quản lý tài sản nợ và có thuộc Khối kinh doanh nguồn vốn DAB); Nguyễn Huỳnh Đăng (Nguyên Trưởng phòng Kinh doanh Hội sở DAB).

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Hồ Bảo Quốc và Võ Hoàng Đông.

Các bị can Nguyễn Thị Kim Loan, Nguyễn Thị Ái Lan và Nguyễn Huỳnh Đăng bị Cơ quan cảnh sát điều tra ra Lệnh bắt bị can để tạm giam.

Ngày 27.12.2017, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã triển khai thi hành các quyết định và lệnh nêu trên, đảm bảo an toàn, đúng quy định pháp luật.

Bộ Công an cho biết, vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Đến nay, vụ án đã khởi tố tổng cộng 22 bị can, kê biên và thu hồi số tài sản có trị giá trên 2.000 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục khẩn trương điều tra mở rộng vụ án và thu hồi tài sản của các bị can do phạm tội mà có.