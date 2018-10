Khởi tố 5 người gây rối trật tự, chống đối công an

(Dân Việt) Ngày 10.10, Công an huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 người để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Cụ thể, 5 người gồm: Phạm Hoàng Qui (35 tuổi), Trần Thanh Tùng (30 tuổi), Phạm Anh Vũ (19 tuổi, cùng ngụ huyện Cao Lãnh), Trần Thiện Thắng (40 tuổi) và vợ là Nguyễn Thị Thanh Tuyền (29 tuổi, cùng ngụ quận Tân Bình, TP.HCM).

5 người bị khởi tố vì gây rối trật tự công cộng. Ảnh: CTV.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, từ 20-22h ngày 29.9, các đối tượng trên có hành vi la hét lớn tiếng, điều khiển xe tải gây cản trở ùn tắc giao thông tại trạm thu phí cầu Sông Cái Nhỏ (thuộc xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh).

Khi lực lượng công an đến hiện trường làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông thì nhóm người này có hành vi ngăn cản, thậm chí hành hung và ngăn cản xe Cảnh sát 113 đang làm nhiệm vụ. Dù lực lượng nhắc nhở nhiều lần nhưng các đối tượng trên vẫn tiếp tục ngăn cản, chống đối, gây rối trật tự, buộc lực lượng làm nhiệm vụ phải nổ súng bắn chỉ thiên và đưa những người này về trụ sở làm việc, xử lý theo quy định.