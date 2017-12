Khởi tố, bắt giam nghi phạm đấm bác sĩ cấp cứu 115 vỡ mũi

(Dân Việt) Công tỉnh Thái Bình đã thông tin kết quả điều tra, nguyên nhân đối tượng Đặng Xuân Doanh đấm bác sĩ đang cấp cứu cho em trai bị tai nạn.

Bác sĩ Nghĩa bị Doanh tấn công nhập viện.

Ngày 28.11, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Hưng (Thái Bình) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Xuân Doanh, (SN 1989, ở xã Đông Tân, huyện Đông Hưng) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo Công an tỉnh Thái Bình, khoảng 23h17 ngày 25.12, lãnh đạo Trung tâm cấp cứu 115 tỉnh Thái Bình trình báo sự việc, khoảng 21h15, bác sĩ Đỗ Chính Nghĩa (SN 1965, cán bộ của Trung tâm) đang thực hiện nhiệm vụ sơ, cấp cứu cho người bị tai nạn tại khu vực đường 39 xã Đông Tân thì bị người nhà nạn nhân đánh, gây thương tích.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Đông Hưng xác định được đối tượng tấn công bác sĩ Nghĩa là Đặng Xuân Doanh.

Căn cứ tài liệu điều tra và lời khai đối tượng, cơ quan điều tra xác định, khoảng 18h ngày 25.12, Doanh và em trai là Đặng Xuân Dự đến ăn cơm, uống rượu tại nhà của Nguyễn Văn Duy (ở cùng thôn) cùng một số người khác.

Khoảng 20h cùng ngày, tất cả rủ nhau ra quán bia gần nhà Duy tiếp tục uống bia. Khi mỗi người uống được một cốc thì Dự lấy xe máy của Duy để đi có việc.

5 phút sau, Duy và Doanh nhận được Dự bị tai nạn tại đoạn đường 39 (xã Đông Tân) nên đi xe máy tới thì thấy Dự nằm ở mé đường. Nhận được tin có tai nạn trên địa bàn xã, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Đông Tân đã gọi cấp cứu 115.

Trung tâm cấp cứu 115 tỉnh Thái Bình đã cử bác sĩ Đỗ Chính Nghĩa lên xe cấp cứu 115 do lái xe Đào Văn Hoàng (SN 1982) điều khiển, tới hiện trường vận chuyển nạn nhân đi cấp cứu.

Khoảng 21h10, xe của Trung tâm đến hiện trường, bác sĩ Nghĩa xuống và đang chuẩn bị thực hiện các biện pháp sơ, cấp cứu ban đầu cho Dự theo quy trình thì Đặng Xuân Doanh yêu cầu đưa Dự đi cấp cứu ngay.

Bác sĩ Nghĩa có giải thích do Dự bị gãy chân phải tiêm thuốc chống sốc, băng nẹp, cho lên cáng... thì mới đưa đi cấp cứu được. Tuy nhiên, khi bác sĩ Nghĩa đang bơm thuốc vào xi lanh để tiêm thì Doanh xông vào, dùng tay đấm liên tiếp vào mặt bác sĩ Nghĩa.

Hậu quả, bác sĩ Nghĩa bị vỡ xương chính mũi, bầm tím ở vùng mắt phải, sang chấn đụng dập nhãn cầu, xước giác mạc, sưng nề ở trán và một số vết xước da rớm máu trên sống mũi và mặt, kính lão của bác sĩ Nghĩa bị vỡ.

Dù bị thương nhưng bác sĩ Nghĩa vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và đưa Dự đi cấp cứu. Sau khi thực hiện nhiệm vụ xong, bác sĩ Nghĩa được đồng nghiệp đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình để cấp cứu, điều trị.

Công an tỉnh Thái Bình cho biết, nguyên nhân ban đầu dẫn tới sự việc là do khi tới hiện trường em bị tai nạn, do bức xúc cho rằng bác sĩ chậm trễ trong việc đưa em đi bệnh viện cấp cứu, cộng với việc vừa uống rượu bia nên đối tượng Doanh đã hành hung bác sĩ Nghĩa.

Trao đổi với PV sáng 28.11, ông Đỗ Thanh Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế Thái Bình cho biết, bác sĩ Nghĩa vẫn đang được các bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện Đa khoa tỉnh chăm sóc vết thương trên mũi.

“Bác sĩ Nghĩa đã đỡ đau, đỡ sưng nề. Bệnh viện đang theo dõi và xử trí vấn đề gãy xương mũi và xước giác mạc. Về tinh thần, bác sĩ Nghĩa vẫn vững vàng, bản lĩnh, tích cực điều trị để quay lại với công việc cứu người”, ông Đỗ Thanh Giang cho biết.

Liên quan đến sự việc, Bộ Y tế cho biết, đã đề nghị Bộ Công an điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm, truy cứu, xử lý đối tượng tham gia vụ hành hung bác sĩ Đỗ Chính Nghĩa. Bộ Y tế cũng đề nghị Bộ Công an chỉ đạo công an địa phương thực hiện nội dung quy chế phối hợp nhằm đảm bảo an ninh, trật tự trong lĩnh vực y tế.