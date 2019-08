Khởi tố, bắt giam thêm 1 nhân viên an ninh của Công ty Alibaba

(Dân Việt) Ngày 30/8, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ đối tượng Trần Quang Khải (27 tuổi) nhân viên an ninh Công ty Alibaba để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Hình ảnh anh P và bảo vệ Công ty Alibaba xô xát, xảy ra vào chiều 22/7. Theo điều tra, khoảng 15h ngày 22/7, anh Trần Thanh P (43 tuổi, ngụ TP.Hà Nội, trú quận 8, TPHCM) cùng vợ tới trụ sở Công ty cổ phần địa ốc Alibaba, số 120 - 122 đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM để gặp 1 số người trong công ty này nói chuyện về việc mua bán đất. Khi đang nói chuyện tại công ty này, anh P cự cãi xô xát với nhóm người mặc đồ bảo vệ có in chữ Alibaba và một thanh niên áo trắng. Trong lúc xô xát, anh P bị đánh ở phần mũi, đầu, cổ và được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Khải - nhân viên an ninh Công ty Alibaba tại cơ quan điều tra. Sau đó, công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, điều tra làm rõ. Gia đình anh P cho hay, khoảng tháng 8/2018, vợ chồng anh có mua 1 lô đất của Công ty Alibaba ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Gần đây, khu đất này được chính quyền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cưỡng chế vì vi phạm. Anh P cùng vợ tìm tới công ty này để hỏi thì xảy ra vụ việc trên. Anh P tại bệnh viên sau khi bị đánh. Quá trình điều tra, công an xác định, Trần Quang Khải - nhân viên an ninh của Công ty địa ốc Alibaba là người đã có hành vi đánh anh P nên mời lên làm việc. Sau khi củng cố hồ sơ, công an đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ Khải về hành vi cố ý gây thương tích. Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.