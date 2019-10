Khởi tố gã chồng đánh vợ dã man, dìm xuống hồ bơi ở Tây Ninh

Người chồng đánh vợ, dìm xuống hồ bơi gây xôn xao dư luận ở Tây Ninh đã bị Công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh khởi tố bị can.

Báo Tổ Quốc đưa tin, ngày 30/9, Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Chí Linh (33 tuổi, tạm trú tại ấp 7, xã Suối Dây, huyện Tân Châu) để điều tra làm rõ tội Cố ý gây thương tích. Bị can Linh hiện được cho tại ngoại.

Theo đó, Linh là người đã đánh, dìm vợ mình là chị T.T.T.M. (31 tuổi) xuống nước ở xã Suối Dây, huyện Tân Châu (Tây Ninh) khiến chị M. bị thương tích 5%.

Đối tượng Phạm Chí Linh.

Thông tin trên báo Thanh Niên, chị M. đã có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với hành vi trên của chồng mình.

Trước đó, tối 13/9, chị M. chở 2 người con từ bên ngoại về nhà thì bị Linh tát vào mặt, đạp xuống hồ bơi gia đình. Chưa dừng lại, Linh nhiều lần dìm vợ xuống nước trước mặt 2 con. Chị M. lên bờ vẫn tiếp tục bị Linh đánh trước mặt con. Camera an ninh của gia đình đã ghi lại toàn bộ sự việc.

Linh bỏ về quê, còn chị M. được người thân đưa về nhà cha mẹ ruột tại xã Suối Dây, huyện Tân Châu rồi chuyển đến BV Đa khoa tỉnh Tây Ninh để cấp cứu.

Công an làm việc với Linh thì người này khai nguyên nhân đánh vợ dìm xuống hồ nước là do nghi ngờ vợ có quan hệ với người khác nên ghen tuông.